La selección española de hockey pierde ante Argentina y cae eliminada de Río 2016

España se quedó a un paso de las semifinales de Río al caer contra Argentina (1-2) en un partido que los albicelestes resolvieron en el último minuto gracias a un penalti 'stroke' que les concedieron los árbitros, después de que Quico Cortés hubiera detenido un penalti córner a su favor.

Los de Carlos Retegui rentabilizaron todo el encuentro el tanto que marcaron al final del primer cuarto y los españoles sufrieron su falta de acierto en el penalti córner. Solo pudieron empatar a falta de cuatro minutos en el séptimo que tuvieron, justo antes de la jugada crítica que decantó el encuentro.

Aunque fueron los españoles los que se apuntaron el primer penalti córner del partido a los cinco minutos, Juan Vivaldi detuvo por alto el tiro de Josep Romeu y prácticamente hasta el final del primer cuarto faltó claridad en las llegadas de unos y otros.

Cuando se pensaba ya en el segundo cuarto Argentina forzó su primer penalti y aunque la zaga española cortó el primer envío otra penalización permitió a Gonzalo Peillat probar de nuevo suerte. A la segunda no falló. Marcó su séptimo gol de esta forma y puso a su equipo con ventaja.

Era el escenario que los españoles no querían porque Argentina sabe rentabilizar muy bien situaciones como esa. El gol en contra pesó en los de Fred Soyez, que no ganaron ninguna opción de penalti en el segundo periodo y tampoco crearon mucho peligro. La ocasión más clara fue de los de Carlos Retegui, cuando Ignacio Ortiz se adelantó a la defensa y solo ante la puerta empujó la bala fuera.

A poco más de un minuto Argentina se topó con otros tres penaltis córner y ni Gonzalo Peillat en los dos que tuvo su equipo después, ni Pedro Ibarra en un tiro fácil hicieron gol. Argentina se cerró en velocidad ante la contra de España, pero no pudo evitar tener que defender un penalti. España no lo aprovechó porque a Pau Quemada se le quedó la bola atrás y no pudo hacer el tiro directo y el rechace de Pep Romeu se le fue fuera. Los de Fred Soyez pudieron sujetar el juego en el campo argentino a continuación pero la suerte les fue esquiva.

Un stroke al final que da el triunfo a Argentina

Una combinación entre David Alegre y Pau Qumada se marchó fuera. También lo hizo un tiro de Roc Oliva y otro de Salva Piera que salvó la defensa, como la manopla de Juan Vivaldi frenó el tiro de Quemada en un nuevo penalti córner.

El propio Quemada volvió a errar el siguiente, pero no el que le siguió y el minuto 56 llegó un empate esperanzador que dio paso a una pesadilla a minuto y medio del final. Argentina forzó otro penalti córner que paró Quico Cortés, pero en la acción siguiente el árbitro señaló un stroke con el que Juan Gilardi puso punto y final al choque y al recorrido de España en Río.