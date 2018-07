Ruth Beitia: "Han sido 26 años caminando para conseguir esto"

"A veces los sueños se hacen realidad y toca disfrutarlo". Ruth Beitia ha conseguido su primera medalla en unos Juegos Olímpicos y no ha podido ser de mejor color. El oro conseguido por la cántabra pasa a la historia: es la primera mujer española en conseguir un oro en atletismo. Y claro, después de la carrera se mostraba visiblemente emocionada.

"Son 26 años caminando para esto. No me lo creo. Hemos recogido todos los frutos que hemos sembrado durante 26 años", declaró tras la carrera. "Quiero mandar un beso muy grande a todos los que me han apoyado durante mi vida de deportista", agregó.

Para acabar, agradeció lo que es al deporte y a los valores que transmite: "Sigo siendo lo que soy gracias al deporte, lo puedo extrapolar a cualquier parte de mi vida. Sigo haciendo historia, seguimos haciendo historia".