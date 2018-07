Pelé no participará en la ceremonia de apertura de Río por razones de salud

SE SITUABA COMO UNO DE LOS FAVORITOS PARA ENCENDER EL PEBETERO

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' no participará el la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro por no encontrarse "en condiciones físicas" para hacerlo, por lo que se descarta como opción para encender el pebetero en Maracaná este viernes.