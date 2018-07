Revancha olímpica de Wang y hundimiento del campeón mundial de 20 km marcha Miguel Ángel López

China hizo un histórico doblete en la prueba corta de marcha. Wang se colgó el oro con un tiempo de 1h19:14, seguido de Zelin Cai (1h19:26) y del australiano Dane Birth-Smith (1h19:37), que solo por cinco segundos privó del podio al brasileño Caio Bonfim (1h19:42, récord nacional).

López se recuperó algo en el último tramo de la prueba y acreditó una marca de 1h20:58, mientras que el segundo español, Álvaro Martín, que había estado más tiempo por delante, cayó al puesto 22 con 1h22:11.

El atletismo español, que no pisa un podio olímpico desde Atenas 2004 (plata de Paquillo Fernández, bronces de Joan Lino Martínez y Manuel Martínez), continúa fuera del cajón de honor.

López no se había escondido. "Voy a Río a luchar por la medalla de oro. No firmo ni la plata ni el bronce", había dicho. Confianza y seguridad no le faltaban, pero las fuerzas le abandonaron. Venía de hacer 38:06.28 en 10.000 metros (cuarta mejor marca mundial de la historia) sobre pista en los campeonatos de España de Gijón.

Faltaban los rusos, vetados por la IAAF, como el resto de los atletas de esta bandera, por "dopaje de Estado".

A la hora de la salida en la Barra de Tijuca (14.30 locales), junto al mar, la lluvia había cesado. El termómetro marcaba 23 grados, lucía el sol y la humedad alcanzaba el 63 por ciento, condiciones más benignas de lo previsto para los 74 contendientes.

En un circuito tan estrecho, durante los primeros kilómetros cada giro entrañaba un riesgo de caída en el pelotón, que pasó por el cuarto en un parcial de 16:15. El indio Gurmeet Singh ya había recibido del juez español Luis Saladíe la roja de expulsión.

Tom Bosworth, en busca de la primera medalla británica de marcha en 52 años, se adelantó unos metros en el sexto kilómetro, pero los favoritos no le dieron la menor importancia. Tampoco al keniano Samuel Gatimba, que se fue con él. La batalla estaba prevista para la segunda parte.

Los dos avisos del ecuatoriano Andrés Chocho antes del octavo kilómetro limitaron sus posibilidades -fue descalificado poco después-, y el guatemalteco Erick Barrondo perdía 51 segundos en ese punto.

El primer cambio serio lo llevó a cabo, a punto de pasar por el décimo kilómetro, el japonés Daisuke Matsunaga, campeón asiático en marzo pasado y con marca inferior a 1h19 este año, y a continuación salió el chino Zelin Cai, cuarto en Londres 2012.

Con media prueba por delante, Álvaro Martín y Miguel Ángel López no se movieron en el grupo, pero el campeón del mundo marchaba inusualmente atrás, circunstancia que al principio podía achacarse a su carácter imperturbable, pero poco después se quedó cortado, mientras el pacense, cerrando el grupo, aguantaba el ritmo de caza.

Las esperanzas españolas de medalla se esfumaron en el duodécimo kilómetro, cuando también Martín perdió contacto con el primer grupo, reducido a nueve unidades.

En el último cuarto de la prueba surgieron los chinos, con Wang a la cabeza, para imponer su fuerza. El nuevo campeón olímpico ha ganado seis de sus siete últimas competiciones y en 2016 no conoce la derrota.