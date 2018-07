Alabau y Pastor lucharán por las medallas tras meterse en la Medal Race de vela

El windsurf olímpico español (RS:X) ha cumplido con los pronósticos iniciales que se plantearon para Río 2016 y tanto Marina Alabau como Iván Pastor estarán el domingo en las regatas por las medallas, en las que la sevillana tiene opciones reales de lograr su segundo oro y el alicantino, su primer diploma.

Alabau, que en Pekín 2008 fue cuarta, saltó a la historia olímpica con el primer puesto en las aguas de Weymouth durante los Juegos de Londres 2012, donde arrasó a su rivales. Entonces, cerca de cumplir 27 años (31-08-85), la sevillana inició el torneo con un segundo, después repitió tres primeros consecutivos y su peor resultado fue un séptimo.

Salvo en la primera regata, no dejó la primera posición de la general en ningún momento pero, paradójicamente, a falta de la regata por las medallas no tenía ni el bronce asegurado, por ello Marina no especuló ni ideó una regata táctica para asegurarse una posición que le diera el campeonato.

Fue en la 'Medal Race' primera y se llevó el primer oro para España en esos Juegos y también el primer oro para el windsurf nacional en la historia olímpica. Ahora, con cerca de los 31 años y tras haber sido madre en este período olímpico, la sevillana lo tiene más difícil pues parte de la sexta posición en la general con seis puntos más que la primera, la italiana Flavia Tartaglini, y la segunda, la rusa Stefaniya Elfutina, y con uno más que la tercera, cuarta y quinta, la china Peina Chen, la francesa Charline Picon y la israelí Maayan Davidovich.

Precisamente con la israelí Alabau tuvo un inconveniente que le ha puesto mas dura la pelea por el oro, pues una protesta de ambas por una maniobra en la primera de las tres mangas del viernes fue decidida a favor de Davidovich, lo que ha relegado a la española de la tercera plaza a la sexta con seis puntos sobre la cabeza en vez de los tres como estaba en la clasificación provisional.

Ello hará que hasta siete regatistas puedan matemáticamente optar por el oro y que otra vez como en Weymouth haya que salir a por la victoria en la manga, sin especular, ahora por necesidad, y después a esperar la posición de sus rivales en una prueba que puntúa doble.

Segunda posible medalla para Alabau; primer diploma como mínimo para Pastor

Sería la segunda medalla para Alabau si consiguiera entrar en el podio y el objetivo cumplido, pues ella siempre se marcó lograr otra presea sin obsesionarse por el color del metal. Iván Pastor, de 44 años y que está en sus cuartos Juegos Olímpicos, también habló en las previas de entrar en la 'Medal Race' y de obtener un diploma que por el momento se le resiste después de que fuera en Atenas 2004 duodécimo, en Pekín 2008 noveno y en Londres 2012 décimo sexto.

El de Santa Pola no ha escondido nunca que en su subconsciente estaba para Brasil la posibilidad de optar por las medallas y por ello el viernes, cuando acabó décimo de la serie previa y ya sin opciones de podio, se mostró "un poco jodido" pero también con la satisfacción de cerrar una gran jornada que le valió para meterse entre los diez mejores.

Entre ellos han destacados llamativamente el holandés Dorian van Rijsselberghe y el británico Nick Dempsey, que se han asegurado las medallas de oro y plata, respectivamente, antes de que se dispute el 'Medal Race'.

En la pelea por el bronce no estará Iván Pastor pero sí con ganas de ganar la regata y optar a ese diploma olímpico que le dejaría un buen sabor en su dilatada carrera olímpica.