Gabi: "Ahora el Real Madrid sí nos ve como un rival directo que le puede ganar"

El capitán del Atlético de Madrid asegura que "hoy más que nunca estamos disfrutando mucho de los derbis" y reconoce que hubiera preferido otro rival en los cuartos de final. "(En el sorteo) yo no quería al Madrid porque no parece Champions . Eran muchos partidos contra ellos y el desgaste emocional es muy grande, pero la bola salió así y lo afrontamos de la forma en que lo hemos afrontado estos años", explicó Gabi.

Gabriel Fernández, 'Gabi', capitán del Atlético de Madrid, destacó el crecimiento de su equipo y del derbi, que es "más especial" para ambos conjuntos, también para el Real Madrid, que, en su opinión, ve "ahora" al bloque rojiblanco como un "rival directo" que le puede "ganar en cualquier momento".



"Me gusta la realidad que se vive dentro del campo. Se vive una tensión diferente a todos los partidos. En estos tres o cuatro años es más especial para nosotros y para ellos, porque ahora sí que nos ven como un rival directo que les podemos ganar en cualquier momento", explicó Gabi.



"En la cara de la gente se ve que es un partido diferente. Hoy más que nunca estamos disfrutando mucho de los derbis", continuó el centrocampista en la víspera del duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el conjunto blanco.



"(En el sorteo) yo no quería al Madrid porque no parece 'Champions'. Eran muchos partidos contra ellos y el desgaste emocional es muy grande, pero la bola salió así y lo afrontamos de la forma en que lo hemos afrontado estos años", admitió el capitán del Atlético, con "muchas ganas" de clasificarse para semifinales.



"Por el rival que es, para la afición es más importante todavía", añadió Gabi, que remarcó que los derbis son "días inolvidables", porque "hasta ahora" les ha ido "muy bien", en referencia a los seis duelos de este curso contra el Real Madrid, de los que el Atlético ganó cuatro y empató dos.



En el último, venció 4-0 en la Liga. En la memoria de Gabi resaltan dos derbis: "El de la (final) de la Copa del Rey (en 2013) fue especial porque teníamos muchas ganas de ganar después del maleficio de 13 años y fue un recuerdo espectacular por lo que significó. Y luego el derbi de Lisboa (en la final de la Liga de Campeones de 2014). Aunque es un recuerdo malo, me quedo con el orgullo de haber podido disfrutar de esos compañeros y luchar hasta el final por un título que no pudo ser, pero estoy convencido de que lo vamos a conseguir".



También destacó la labor de su entrenador, el argentino Diego Simeone: "Lo hablo mucho con él, es la persona idónea para transmitir los valores del Atlético de Madrid. No hay nadie como él que pueda transmitir lo que significa este club. Es capaz de hacerte ver lo que él cree y luego ese sentimiento que lleva lo transmite en cada movimiento que él hace".