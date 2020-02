Zidane: "Guardiola es el mejor, siempre lo ha demostrado"

"(Es el mejor) Siempre lo ha demostrado, primero en el Barcelona, luego en Múnich y en el Manchester City. Es mi opinión. Es él, para mí", declaró en rueda de prensa. "Aprendí mucho cuando estuve con él", recordó sobre su estancia de dos días en Múnich cuando el catalán estaba en el Bayern, donde compartieron "consejos y muchas charlas".

A pesar de todo, el preparador francés recalcó que no temen enfrentarse a él. "Nos inspiramos de lo que él hizo y eso nos motiva más. A pesar de eso, no tenemos miedo de jugar con Guardiola y sus equipos", dijo, rechazando que el duelo se centre en los entrenadores. "Es un Madrid-City, no hay un Guardiola-Zidane, es un partido de fútbol", señaló.

Sobre el choque, que llega en una semana decisiva en la que también reciben al FC Barcelona en busca del liderato de LaLiga Santander, Zidane explicó que esperan que la afición se sienta "orgullosa" del equipo, a pesar del empate ante el Celta (2-2) y la derrota ante el Levante (1-0). "Sabemos la importancia de la Champions y lo bonita que es y lo vamos a dar todo", advirtió.

"Sabemos el rival contra el que vamos a jugar. Es un equipo muy bueno, que lo ha demostrado, que va a venir jugando. Tenemos que hacer un buen partido, dando lo máximo en el campo y pensando en lo que estamos haciendo bien últimamente. No por dos resultados malos estamos mal, es lo que quieren meter en nuestra cabeza. Estamos jugando bien", subrayó.

Además, valoró el hecho de que esta semana vayan a enfrentarse a dos equipos a los que les gusta tener el control del balón. "Hay muchos equipos a los que les gusta tener el balón. En LaLiga están Levante, Celta, Villarreal, Barcelona... Vas a jugar contra un equipo que tiene virtudes y nosotros tenemos que anularlas. Hay equipos que tienen muchos recursos, el Manchester City los tiene", expuso.

"ES UN MOMENTO MALO PARA HAZARD"

Por otra parte, el técnico marsellés lamentó la nueva lesión de Eden Hazard ante el Levante. "No sé si ha terminado la temporada para él, espero que no", dijo, sin querer valorar si el belga debió pasar por quirófano en su momento. "Yo no soy quién para decir si se tenía que operar o no, hay gente competente para decidir. No está contento, estamos un poco mal porque él quería volver con nosotros", manifestó.

En este sentido, espera que cuando regrese al equipo lo haga "totalmente bien". "A Eden le gusta jugar al fútbol y no va a poder. Puedo contar lo que veo en sus ojos: no está contento. Espero que sea positivo, es un momento malo para él, durante unos días va a ser así", apuntó.

Por último, Zidane reiteró la importancia "de todos" sus futbolistas en este tramo decisivo de la temporada. "Lo que tienen que hacer es estar preparados. Es una semana muy bonita para jugar y los jugadores quieren tener este tipo de partidos", concluyó.