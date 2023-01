Xavi: "Los vales de tranquilidad solo duran tres días"

Pese a la dinámica positiva de su equipo, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, recordó que "los vales de tranquilidad solo duran tres días" en la entidad azulgrana e ironizó que si su equipo tropieza este sábado ante el Girona en LaLiga Santander "será una hecatombe tremenda".

Sentenciar los partidos

En la rueda de prensa previa al partido de LaLiga Santander que el Barça disputará este sábado contra el Girona, dijo estar preocupado por no sentenciar algunos partidos, como sucedió en la última victoria (1-0) contra la Real Sociedad en la Copa del Rey, si bien destacó "el gran momento de forma" por el que pasan sus jugadores.

"A excepción de la 'Champions', creo que el equipo está en un muy buen momento. Estamos bien situados en LaLiga, la victoria en la Supercopa nos ha dado moral y tranquilidad por lo que viene, estamos en semifinales de la Copa. Estamos en un momento en el que podemos hacer una gran temporada", valoró.

Calma y tranquilidad

Pese a ello, Xavi se mostró cauto: "Como técnico debo tener más equilibrio emocional para que los jugadores ni se crezcan ahora ni se vayan abajo en una derrota. Hay que tener tranquilidad y mantener la calma tanto en la victoria como en la derrota", agregó.

En Montilivi, prevé Xavi "un partido muy duro" ante un rival que cuenta con un entrenador, Míchel Sánchez, de quien dijo que es de los entrenadores que más me le gustan de la categoría.

Anunció el técnico azulgrana cambios en la alineación y negó que ya tenga un once fijo después de repetir en el duelo copero contra la Real la misma alineación que levantó la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid.

"Veréis que no hay once de gala. Vemos muchas cosas para decidir el once. Se le da demasiada importancia al once titular, cuando a menudo son los jugadores que entran en el minuto 60 los que cambian el partido", analizó.

Dembelé es pieza fundamental

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue Ousmane Dembélé, clave en la victoria contra la Real Sociedad, de quien dijo que "es una pieza fundamental y el club lo sabe" en referencia a las futuras negociaciones para ampliar su contrato, que termina el 30 de junio de 2024.

Otro de los jugadores cuya ampliación de contrato se confirmará próximamente es la del lateral Marcos Alonso. Para Xavi, el exjugador del Chelsea fue "un fichaje de gran nivel" y se mostró convencido de que "seguro que será importante en los próximos partidos".

El técnico azulgrana también se mostró tranquilo con la situación de Ronald Araujo y Pablo Páez Gavira 'Gavi', a los que el club todavía no ha podido inscribir con sus nuevos contratos al no cumplir con las normas de 'fair play' financiero de LaLiga.