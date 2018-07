Xavi: "Espero que no sea un adiós, sino un hasta luego"

El Barcelona ha despedido hoy por la puerta grande a Xavi Hernández, en un emotivo acto institucional en el que el jugador que más veces ha vestido la camiseta azulgrana, que el próximo año jugará en el Al-Saad de Catar, ha dejado claro que "no es un adiós, sino un hasta luego".

Si hace unas semanas fueron las gradas del Camp Nou las que despidieron con honores al cerebro azulgrana en su último partido liguero, esta vez ha sido el club el que le ha homenajeado en un ceremonia que ha congregado a personalidades del mundo del fútbol en el Auditorio 1899 del Camp Nou.

La plantilla casi al completo del Barcelona (faltaban Messi, Rakitic, Ter Stegen, Rafinha y Piqué, que no han podido asistir por el control antidopaje de la UEFA); excompañeros; el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, y su antecesor, Joan Laporta; el de la Federación Española, Ángel María Villar; así como familiares y amigos del jugador, entre muchos otros, no se han querido perder el homenaje.

A tres días de la final europea, el Barcelona ha vuelto a vivir una de esas jornadas emocionantes, sobre todo para Xavi Hernández, que no ha podido contener las lágrimas en muchos de los momentos del homenaje.

Primero, cuando Andrés Iniesta ha leído un discurso en nombre de la plantilla en el que ha destacado que en el mundo del fútbol el 'seis' azulgrana ha sido "un ejemplo" por los "valores" que ha transmitido a lo largo de sus diecisiete años en el primer equipo.

"Los que te conocemos sabemos que volverás, porque esta es tu casa", ha profetizado el centrocampista manchego, quien, sin embargo, ha reconocido que la plantilla azulgrana no se imagina el primer entrenamiento del próximo curso sin el capitán.

Las sorpresas no han cesado y Xavi se ha visto obligado a pedir prestado un pañuelo al presidente Bartomeu para secarse las lágrimas en el momento en que se ha presentado un corto vídeo, con el tema "Better days" de Bruce Springsteen de música de fondo, interpretado por el comunicador Manel Fuentes. En él, las personas más importantes de su vida personal y profesional han rememorado algunos de los mejores momentos junto al centrocampista.

Desde jugadores de la plantilla actual como Messi, Iniesta, Pedro y Busquets, hasta excompañeros de las categorías inferiores, pasando por el técnico holandés Louis Van Gaal, quien ha parafraseado una de las frases que le hicieron celebre cuando entrenó al club azulgrana: "Tú no eres muy malo, tú eres muy bueno".

Después el protagonista, más sereno, se ha subido al atril, donde ha desgranado un discurso de agradecimiento hacia el Barcelona, la selección española -con un recuerdo especial hacia Luis Aragonés- y a todos los entrenadores que le han dirigido a lo largo de los últimos 24 años.

"Quiero dar las gracias a Van Gaal, que me dio la confianza, a Rijkaard, que me dijo que podía ser un referente, a Pep Guardiola, un referente como jugador y técnico, a Tito Vilanova, un padre futbolístico que siempre llevaré en el corazón, y a Luis Enrique y Zubizarreta, que me convencieron de continuar: suerte que les hice caso porque, si no, ahora me estaría tirando de los pelos", ha puntualizado.

Tras la final de Berlín, Xavi dejará el Barcelona para dar sus últimos toques de balón en Catar, si bien ha dejado claro que en el futuro quiere seguir ligado al club de su vida: "Espero que no sea un adiós, sino un hasta luego".

El acto, que ha empezado con más de una hora de retraso por el control antidopaje que la UEFA ha realizado a varios jugadores de la primera plantilla azulgrana, ha terminado con otro vídeo. Esta vez los protagonistas han sido aficionados anónimos, que han recordado a su manera la figura del jugador de Terrassa, a quien el club le ha entregado, también, una fotografía con una imagen aérea del Camp Nou en el día que se despidió.