Xavi se deja querer por el Barcelona antes del Clásico

A pesar de que dejara el FC Barcelona hace seis años después de 17 temporadas como jugador para iniciar una nueva aventura en Qatar, donde actualmente dirige al Al-Sadd, Xavi Hernández sigue estando en la actualidad de la entidad azulgrana porque es uno de los nombres que baraja la junta directiva de Joan Laporta en caso de destitución de Ronald Koeman.

En una entrevista en '20 minutos', el excentrocampista aseguró que su "ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño". "No sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, pero por el momento estoy feliz de estar en Al-Sadd y muy orgulloso de ello. Si llega alguna oferta, se evaluará y luego intentaremos decidir, pero por el momento estoy muy feliz aquí”, ha dicho sobre sus objetivos a corto y a largo plazo.

Xavi contó que durante su etapa en el conjunto culé y con la selección española siempre trató de poner su granito de arena "para ayudar y mejorar a otros jugadores". "Esto es algo que ahora estoy disfrutando mucho en mi nueva carrera como entrenador. Ya lo hice como capitán, pero ahora como entrenador, y me alegra ver la evolución de los jugadores locales y saber que estoy aportando mi granito de arena”, ha subrayado.

"Hay que venir aquí para conocer lo que es Catar"

El técnico del Al-Sadd ha vuelto a defender la cultura árabe que tanto se critica. "Hay que venir aquí para conocer lo que es Catar. La gente se irá con una opinión muy positiva del país. Muchos tienen una idea preconcebida sobre la cultura árabe, pero cuando vienes aquí y la ves de primera mano, es totalmente diferente. Invito a la gente a que venga a verlo por sí misma", ha asegurado.

Además, también se ha manifestado sobre las condiciones de los trabajadores que han participado en la construcción del estadio para el Mundial de 2022. "Se ha introducido una legislación histórica para mejorar las condiciones de los trabajadores que contribuyen al desarrollo y futuro de Catar. He visto estas mejoras por mí mismo", explica.

"Desde el principio, Catar ha dicho que quiere usar la Copa del Mundo para generar cambios positivos en el país y eso es lo que están haciendo. He vivido aquí alrededor de seis años, así que he visto el progreso y sé que están cumpliendo esta promesa. He hablado con muchos trabajadores, en los estadios y en sus alojamientos. Veo por mí mismo cómo han mejorado las condiciones", ha resaltado Xavi, sobre el impacto social que tendrá el próximo Mundial.