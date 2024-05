Xabi Alonso: "Las derrotas en las finales no se olvidan"

LEER MÁS El Atalanta arrolla al Leverkusen en la final de la Europa League

"Esto ocurre, es fútbol. Hoy no estaba destinado a ser, no era nuestro día y ellos han sido mejores", resumió Alonso en la rueda de prensa posterior al partido. "Encajamos nuestra primera derrota de la temporada, será una prueba ver cómo lo afrontaremos porque tenemos otra gran cita el sábado", aludió a la final de la Copa de Alemania.

Así, repitió que "había que crear oportunidades y al final hoy no fue nuestro día, tuvimos un mal día. Es doloroso que esto suceda en un partido importante, pero hay que aceptarlo y ya está", insistió el técnico de un Bayer Leverkusen que vio truncado su sueño del triplete. "Ellos han estado muy intensos y estábamos preparados para eso, pero no desde el primer minuto. Desde su gol e incluso un poquito antes de que nos superaran no ha sido una cuestión de actitud, ha sido una cuestión de fútbol y es lo que he tratado de explicar" subrayó Alonso.

En este sentido, habló sobre cómo se había roto su histórica racha de partidos invictos de manera consecutiva. "Normalmente ocurre más temprano en la temporada, pero esta vez la primera ha sido en un partido tan importante... Claro que duele, pero tenemos que lidiar con este dolor de una manera positiva, tratar de transformarlo en buena energía para lo siguiente", opinó al respecto.

"Esto es fútbol y lo normal no es perder en el partido número 52, normalmente ocurre mucho antes durante la temporada, por lo que ha sido bastante excepcional lo que hemos logrado. Tenemos que estar muy orgullosos, probablemente necesitemos algo de tiempo, pues seguro que hoy será doloroso, pero también lo merece", señaló el técnico vasco.

"Seguro que aprenderé. Todos y yo también, sé que aprenderé porque las derrotas en las finales no se olvidan. Teníamos una gran oportunidad, tuvimos que ponerlo todo hoy pero no ha salido como estaba previsto. No hemos estado a nuestro mejor nivel, todos, incluido yo mismo, así que aprenderemos a partir de hoy mismo", vaticinó.