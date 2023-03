Vinícius: "Los jugadores me dan muchas patadas porque saben que los árbitros no pitan"

Vinícus Junior ha vuelto a ser protagonista este sábado en el Real Madrid - Espanyol después de marcar el gol el empate de los de Ancelotti en la victoria por 3-1 en el Santiago Bernabéu. El brasileño, además, ha atendido a los medios de comunicación al término del encuentro donde ha pedido públicamente a los árbitros que "saquen las tarjetas" que le muestran a él por la cantidad de faltas que sufre en cada partido.

"No pido que me protejan, pido que piten las faltas, que saquen tarjetas a los demás como me las sacan a mí. El problema no soy yo. Muchas veces cometo errores, pero la mayoría de las veces los jugadores me dan muchas patadas porque saben que los árbitros no pitan y cuando no pitan saben que pueden hacer lo que quieran", ha declarado Vinícius.

Tras dos empates seguidos, el Real Madrid ha conseguido volver a ganar en Liga antes del Clásico de la próxima jornada que puede ser decisivo en la lucha por el título. Antes, el próximo miércoles, los de Ancelotti tendrán que disputar el partido de vuelta de octavos de final de la Champions ante el Liverpool, al que el equipo llega con "buenas sensaciones".

"Tenemos buenas sensaciones para el miércoles. Tenemos que defender bien y salir a ganar el partido", ha explicado Vinícius.