Vinícius, ante la juez: "No se puede hacer eso con la gente negra, afectada a lo largo de toda la historia"

El pasado 4 de abril el jugador del Real Madrid Vinícius José Paixão de Oliveira, o mejor conocido como, Vinicius Junior se vio obligado a declarar ante la Juez Instructora número 3 de Palma de Mallorca por los insultos racistas que le profirió un aficionado del Mallorca en el partido de liguero que disputaron el Real Club Deportivo Mallorca y el Real Madrid el 5 de abril de 2023.

Vinicius se mostro tajante y apenado por los insultos

En una declaración que duro aproximadamente 20 minutos, y el periódico el Mundo, ha podido tener en exclusiva, el extremo del Real Madrid se mostró intolerante porque estos insultos sigan sucediendo en el fútbol. "No se puede hacer eso con la gente negra que se ha visto afectada durante la Historia de la Humanidad", declaró. También dejó clara su opinión sobre los motivos por los que es él quien recibe esta clase de agravios por parte de muchas aficiones rivales, "Me insultan porque soy un jugador importante y porque soy de raza negra, por las dos cosas", recalcó.

No pudo escuchar los insultos durante el partido

A diferencia de otras ocasiones, como por ejemplo, en Mestalla, Vinicius admitió ante la jueza que no fue consciente de los insultos racistas hasta que acabó el partido y los pudo oír por televisión. según admitió, durante el partido estaba concentrado en el juego y no escuchó los insultos que le lanzaron desde la grada. El atacante del Real Madrid también dejó claro que no se siente ofendido por los insultos que habitualmente recibe un jugador cuando va a cualquier estadio de fútbol, los que no tolera son los que hacen referencia a su color de piel para burlarse de él mediante acciones racistas.

"¡Vinicius, eres un mono, eres un puto mono!"

El insulto que pudieron captar las cámaras de DAZN en Son Moix fue, "¡Vinicius, eres un mono, eres un puto mono!". En relación con este insulto, el jugador brasileño fue preguntado por la jueza, si en el momento en el que le llaman "mono", puedo ser porque hace "monerías" y no por su raza, ante lo que el brasileño recalco su negativa ante que el insulto se hubiera hecho debido a esto. "Eso será a la gente blanca, no a la gente negra. No se puede hacer eso con la gente negra, que se ha visto afectada a lo largo de toda la historia", afirmo el jugador.

No es la primera vez que le sucede

La temporada 22/23 no ha sido la más fácil a nivel emocional para Vinicius Junior, ya que el jugador brasileño ha tenido que aguantar insultos de índole racista en muchos de los estadios de España. La situación ha llegado a un punto tan inestable que a lo largo de todos los años que lleva el jugador del Real Madrid en la competición española, La Liga profesional de fútbol ha tenido que tomar medidas, y ha realizado 10 denuncias por estos sucesos de carácter racista.

Vinicius encabezará un nuevo comité de la FIFA contra el racismo

Ante esta clase de situaciones que ha sufrido Vinicius la pasada temporada, la FIFA, comandada por su presidente, Giovanni Infantino, creará un comité contra el racismo que estará formado por jugadores que propondrán castigos más estrictos para los comportamientos discriminatorios en el fútbol. "Aplicaremos castigos muy contundentes para acabar de una vez por todas con el problema del racismo en el fútbol", afirmo Infantino.