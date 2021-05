El Valencia destituye a Javi Gracia

La derrota de anoche ante el Barcelona ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia en el equipo de Mestalla: sólo ha sumado tres puntos de los últimos 18 en juego. Esta mañana, el presidente Anil Murthy, le ha comunicado su despido a Javi Gracia tras recibir el OK desde Singapur por parte del dueño, Peter Lim, al finiquito del técnico navarro.

El Valencia afronta este tramo final de curso en una situación más que complicada, con una ventaja de sólo 6 puntos sobre la zona roja de la clasificación. Los chés suman 36 puntos por los 30 de Huesca y Elche, que marcan ahora mismo esa barrera con el descenso, a falta de sólo cuatro jornadas para el final de la Liga.

De momento, el hombre elegido para ocupar el banquillo valencianista es, una vez más, Salvador González “Voro”. El Valencia afrontará estas próximas semanas cuatro finales en busca de la permanencia, la primera de ellas, este domingo ante el Valladolid. Los otros tres rivales del conjunto ché serán Sevilla, Eibar y Huesca.

Javi Gracia, un adiós esperado

Y es que desde su llegada al club el pasado verano, la relación de Javi Gracia con la directiva no ha sido fácil, con la política de fichajes siempre en el centro de la polémica. La salida de jugadores importantes y la no llegada de refuerzos ya llevo a Gracia a plantear su marcha en el mes de octubre, pero el club no aceptó.

En invierno, los fichajes realizados fueron de futbolistas que no eran del agrado de Gracia, de hecho el técnico apenas ha contado con ellos durante estos meses. Ahora, y con la Liga a punto de terminar, llega la destitución de Javi Gracia, una noticia que no deja de ser la crónica de una muerte anunciada.