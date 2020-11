Anil Murthy:"Peter Lim no vende sus empresas"

No hay semana en la que lo extradeportivo salga a la palestra en el conjunto valencianista. Esta semana ha sido, y tampoco es nada nuevo, turno para el presidente Anil Murthy que ha concedido una entrevista a un medio internacional llamado Off The Pitch. Una entrevista en la que ha respondido a muchas de las actuaciones que están llevándose acabo en el propio club y en el entorno del mismo con los diferentes grupos que se han organizado para ser oposición al máximo accionista, Meriton.

El máximo mandatario de los de Mestalla fue claro y conciso cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una venta del club por parte de Peter Lim, "No hay absolutamente ninguna verdad en los rumores que Lim quiere vender. (Si hubiera querido vender) no habría puesto más dinero en el club para saldar sus deudas. Si miras las empresas de Peter, no vende" además de señalar que para Lim "el fútbol y la gestión de este club es un desafío que le gusta. Quiere que el club le vaya bien".

Además ahondando en dicha aseveración recalcó "¿te imaginas invertir 220 millones o 250 millones de euros (como ha hecho Lim) y que alguien más tome las decisiones por ti?".

En Valencia ya existe un movimiento que se presenta como la oposición, aunando diferentes colectivos y que por lo que parece, el presidente del Valencia no tiene en consideración al afirmar que "un pequeño grupo de aficionados ha recurrido al acoso y las mentiras después de perder influencia. Este pequeño grupo se está enojando aún más porque cuanto más lo intentan, más ven que no pueden tomar decisiones por el club. ¿Representan a los fanáticos? Bueno, representan a algunas personas. Las mismas personas que han perdido el control, incluidos los violentos. Están haciendo todo lo posible por volver al pasado. El pasado se fue”.

El singapurense también se refirió a sus decisiones en el club, "Lo que estamos haciendo puede que no sea del todo correcto. Quiero decir, si fuéramos tan buenos, estaríamos ganando La Liga todos los años y la Champions y todo lo demás. Por supuesto, cometemos errores. Pero al final del día, cometemos los errores”.

El presidente del Valencia, además, se quiso poner el cargo de director deportivo aseverando que "en verano, personalmente fui y elegí a ocho jovenes jugadores y dije 'estos van a la pretemporada'. A veces hay algo de tensión con el entrenador porque eso está enviando una señal de que no voy a fichar jugadores. Pero creo que este club es más grande que cualquier entrenador, más grande que cualquier jugador, más grande que yo. El proyecto es importante y Peter (Lim) tiene muy claro que la academia debe funcionar".

Sobre la venta de futbolistas este verano "están los sueldos de los jugadores, los sueldos del personal, los pagos a Bankia, los pagos a los proveedores de servicios, y estamos cumpliendo con todos estos pagos porque hemos vendido jugadores. Quería vender más. Pero el mercado de fichajes estaba al 20 por ciento de lo habitual". Unas ventas que a modo de ver del propio Anil calificó como intoxicadores, "Necesitas tener un equipo de jóvenes y experimentados que guíen a los jóvenes. Lo que tenemos a día de hoy en el primer equipo creo que cumple ese balance porque los veteranos son buena gente. La toxicidad que ha habido alrededor del equipo ya se ha ido".

Anil Murthy finalizaba dicha entrevista hablando de la crisis económica, de estar preparado por si la pandemia golpea de nuevo a La Liga y de los pagos a Bankia asegurando que "cuando detienes La Liga, tu ciclo se ve totalmente afectado porque estás basando tus pagos a otros en lo que ingresa. Pero cuando no juegas, la televisión no paga. Dejamos de jugar durante casi dos meses y medio y eso empujó todo el ciclo financiero", "Es extremadamente importante para el club mantener sus calendarios de pago de deudas. Los informes de que Valencia no realizó un pago reciente son una tontería total. Salieron a la luz porque el club no pagó el 30 de junio, sino dos días después".