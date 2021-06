La vacunación de la selección española en el aire: prefieren una vacuna monodosis y rechazan la de Pfizer

La vacunación de la selección española sigue dando de que hablar otro día más. En la mañana de este jueves se informaba que el viernes serían vacunados todos los jugadores de 'La Roja' con la vacuna de Pfizer por medio de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, según han ido pasando las horas, se ha generado un nuevo debate en torno a este tema. La Real Federación Española de Fútbol ha comunicado que prefieren que los miembros de la concentración de la selección sean vacunados con una vacuna monodosis. En estos momentos en nuestro país la de Janssen es el único suero que requiere de una dosis.

De este modo, rechazarían la vacunación antes de su participación en la Eurocopa si el suero elegido es el de Pfizer. Desde el Ministerio de Sanidad afirman que debe ser esa vacuna para que el trato sea del mismo modo que el de los deportistas olímpicos. No obstante, la Federación Española de Fútbol quiere evitar que se inocule la vacuna de Pfizer para evitar posibles efectos adversos durante la competición. La segunda dosis coincidiría en unos hipotéticos cuartos de final.

Luis Enrique quiere que se agilice el proceso de vacunación

El seleccionador nacional, Luis Enrique, se explicó en rueda de prensa sobre el debate de la vacunación a los jugadores y miembros de la selección española. El técnico asturiano cree que "es un tema que está delegado en las personas más preparadas, que tienen el poder para hacerlo. Hace mucho tiempo que empezaron las negociaciones, si llega un acuerdo fantástico y si no también", dijo sin descartar que acudan a la Eurocopa sin ser vacunados. "Está en manos del presidente. Me habría gustado y a todos los integrantes de la selección tenerla ya pero son decisiones que aceptamos y ahora mismo no hay nada oficial. Quiero que los jugadores lleguen en las mejores condiciones", añadió.