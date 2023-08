Todos los escándalos de Rubiales desde que llegó a la RFEF

Luis Rubiales preside la RFEF desde el 17 de mayo de 2018. Desde entonces parecía difícil estar envuelto en más asuntos espinosos que su predecesor, Ángel María Villar. Sin embargo, algo más de cinco años después, la lista de asuntos polémicos se han acumulado en la mochila del dirigente.

Destitución de Lopetegui

Solo a los meses de llegar demostró que no le iba a temblar la mano en tomar decisiones. Nos retrotraemos al Mundial de Rusia. Julen Lopetegui el entonces seleccionador, anunciaba un acuerdo con el Real Madrid para dirigir al club blanco tras la cita mundialista. En un primer momento parecía que la noticia se asumió con naturalidad, sin embargo, al día siguiente Rubiales destituyó al técnico fulminantemente y nombró a Fernando Hierro en su lugar. La Selección cayó en octavos de final ante los anfitriones.

La Supercopa en Arabia

El traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí estuvo rodeado de polémicas por el país en el que se disputa, por su formato y por el dinero que cobran cada uno de los participantes.

A todo ello se sumó la publicación de audios y documentos, a los que ha tuvo acceso El Confidencial, que revelan que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el ex jugador del Barça que en ese momento seguía en activo, Gerard Piqué, pactaron el cobro de una comisión de hasta 24 millones de euros por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.

"Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites", decía Rubiales a Piqué en un audio el 15 de septiembre de 2019.

Aquel contrato fue celebrado por la Federación de Fútbol como un éxito deportivo donde se aseguraba la participación del Real Madrid y del Barcelona junto a otros dos equipos que se ganarían el derecho a participar, aunque por una cantidad mucho menor.

Enfrentamientos con Tebas

Los múltiples enfrentamientos con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, tuvieron su zenit con la acusación de espionaje por parte del Tebas, Y es que el presidente de la Liga publicó un tuit acusando al máximo mandatario de la RFEF de intentar grabarle: "Rubiales me ha mandado este sábado a un falso denunciante que se ha presentado con uno de sus bolis-grabadora a grabar como reacciono a sus denuncias".

Un tuit en el que Tebas añadía que "la obsesión de este tipo por espiar y grabar a todo el mundo no para y no tiene límites", acusación directa contra Rubiales tras los audios filtrados hace unas semanas que desataron un gran escándalo en torno a la RFEF.

Acusaciones de Tamar Ramos

La Directora General del sindicato Futbolistas ON, Tamara Ramos, cargó contra Rubiales desvelando que le denunció cuando trabajaban juntos en la AFE. "He sufrido humillaciones, palabras que no puedo repetir por el horario en el que estamos... Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo", ha explicado en declaraciones a Telecinco.

"Delante de todos él, con la sorna que tiene de reírse, me decía 'venga a ver, que tú has venido aquí a ponerte las rodilleras'. Son palabras que nadie se merece y menos una profesional que ha venido a trabajar. Me dijo '¿de qué color traes hoy la ropa interior?'. Te sientes tan... siendo mujer en un mundo de fútbol, que somos pocas. Es difícil enfrentarte. Cuando le demandé tenía dos bebés. Lo pasé fatal y me costó mucho hacerlo", ha denunciado.

Horas más tarde de estas palabras, la RFEF emitió un comunicado en el que desmiente de manera categórica estas acusaciones y anunciaba que "se han tomado medidas legales inmediatas al entender que no se pueden tolerar afirmaciones de semejante magnitud y tan difamatorias que lo único que pretenden es dañar la imagen de Luis Rubiales aprovechándose de la actual corriente mediática".

La fiesta en Salobreña

La fiesta en Salobreña es otro de los escándalos que rondaron la figura de Rubiales. La denuncia procedía de su tío y ex jefe de Gabinete, Juan Rubiales. Se trataría de una fiesta con "8 a 10 chicas jóvenes" en la mencionada localidad y pagada con dinero de la RFEF. También, apuntaban informaciones, a un viaje de Rubiales con su ex pareja a Nueva York, pagado con dinero de la Federación. Allí habría fingido reuniones profesionales con clubes y la liga de EEUU para justificar el pago del viaje.

El beso a Jenni Hermoso

Luis Rubiales presentará su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después del escándalo desatado tras su comportamiento en la final del Mundial de Fútbol Femenino. Rubiales besó en la boca a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas, celebró el título llevándose la mano a la entrepierna en el palco junto a la Reina Letizia y la Infanta Sofía, y protagonizó otras imágenes polémicas durante la celebración. A ello se unió disculpa nada convincente que generó una oleada de peticiones de dimisión.