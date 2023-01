Tebas: "¿Las manos? Los jugadores parecen muñecos"

"El problema que hay a día de hoy con el VAR es el tema de las manos. Si me preguntas sobre las de este fin de semana, a lo mejor no pitaba ninguna. El fuera de juego ya todos lo admitimos. Eso ya no es polémico. En cuanto a los penaltis cada vez hay menos polémica. ", declaró Javier Tebas.

"Hay que hacer una reflexión sobre qué hay que cambiar en esta interpretación de las manos para que no se cargue el VAR. Yo ya me he perdido, llevo dos temporadas siendo incapaz de decir si es mano o no. Tenemos que tener menos árbitros de VAR, con cinco o seis sería suficiente para unificar más los criterios", señaló.