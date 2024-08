Simeone: "¿Objetivos? Clarísimo, partido a partido"

LEER MÁS Un Atlético sin pegada no lograr pasar del empate con el Espanyol (0-0)

Cerrada ya la plantilla con seis incorporaciones y ocho salidas, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, fue preguntado este viernes directamente por los objetivos del equipo en esta temporada, a los que respondió con el "partido a partido", sin ir más allá de la propuesta de "competir en todas las competencias de la mejor manera".

Objetivos

"Clarísimo, partido a partido", contestó, rotundo, el preparador argentino, que en las pasadas ruedas de prensa pospuso su respuesta sobre las metas del conjunto madrileño a la configuración definitiva de la nómina de jugadores a su disposición, que no sufrirá ninguna alteración en las últimas horas del mercado, según prevén en la entidad rojiblanca. El plazo concluye a las doce de la noche de este viernes.

"Siempre desde que llegué hace 14 años intentamos competir en todas las competencias de la mejor manera hasta dónde podamos", ratificó el técnico, que encara la cuarta jornada de LaLiga EA Sports con cinco puntos de nueve posibles, antes de medirse al Athletic Club en San Mamés, donde ha sido derrotado en cuatro de las cinco visitas más recientes.

"Cada vez que jugamos en Bilbao, sabemos de las dificultades que vamos a encontrarnos. Es un rival que se hace muy fuerte en su casa, con su gente. La temporada pasada ha hecho uno de sus mejores años en la Liga, ha ganado la Copa del Rey y viene con los mismos futbolistas continuando este inicio de temporada, así que nos imaginamos un partido difícil, complejo, que tendremos que llevarlo al lugar donde creemos que le podemos hacer daño", valoró.

Contra la pértiga de televisión

Simeone insistió en su disconformidad con las cámaras durante la pausa de hidratación.

"Como a nadie le importa lo que nosotros hacemos(en referencia a los entrenadores y las instrucciones que pueden dar a los jugadores en ese momento), la pausa de hidratación está, así que hay que aguántarsela", explicó Simeone, que apuntó a su elasticidad en cada sistema de juego, según sean las circunstancias y los momentos de cada encuentro. No es inamovible la estructura de cinco atrás, ya consolidada en el equipo.

"Hay equipos que atacan 4-4-2 o 4-2-3-1 y defienden 5-3-2 y por ahí ustedes no lo ven, pero muchos equipos atacan de una manera, 4-3-3, y después defienden 5-4-1. Son pasajes que los entrenadores vamos buscando en consecuencia de lo que queremos hacer mejor. Cada uno de todos los entrenadores de LaLiga busca una manera de defender, atacar y potenciar sus características, ya sea en la parte defensiva y ofensivo. A partir de eso, me manejaré", dijo.

También habló de la nueva Liga de Campeones. Sus rivales son París Saint Germain, Benfica, Sparta Praga y Salzburgo, fuera, y Bayer Leverkusen, Leipzig, Slovan Bratislava y Lille, en casa. "Es un formato nuevo, que no lo conocemos. No tenemos registro de absolutamente nada; simplemente sí sabemos contra quién nos vamos a enfrentar de local y de visitante y que hay que sumar puntos, porque no jugamos con los mismos de la zona, sino contra todos".

"Una vez más, partido a partido, porque no hay otra manera de verlo, debido a que lo que más va a importar es la cantidad de puntos que podamos hacer cada uno de los equipos, añadió.