Simeone: "Nunca pudimos entrar en el partido"

"Es un equipo que me gusta, gente fuerte que sostiene bien la pelota, que lucha todas las pelotas. Compiten muy bien. Quizás no merecieron ganar en el Metropolitano, pero hoy fueron mejores que nosotros", dijo en la rueda de prensa posterior a un choque del que destacó a los hermanos Williams, autores de los dos primeros tantos del 3-0 final.

"No han sido goles de contragolpe al espacio, no fue cuestión de velocidad sino de habilidad de ganar el duelo. De Wiliams contra Mario (Hermoso) y del otro Williams (Nico) anticipando a los defensas. Eso es velocidad mental, no velocidad de carrera. Resolvieron con velocidad las jugadas que tuvieron en ataque, trabajaron muy bien", explicó Simeone.

El Cholo, ya en cuanto a su equipo, aseguró que le "preocupa mejorar en la contundencia en las dos áreas" porque "cuando careces de ello es mas difícil". "La realidad pasa dentro de las áreas y tenemos que ser más fuertes porque tenemos los jugadores para hacerlo (en defensa). Y en ataque tranquilidad, confiamos en todos los jugadores que tenemos", añadió.

Simeone lamentó cómo se fue desarrollando el partido. "Tuvimos tres situaciones que pudimos haber resuelto mejor y no las resolvimos. Ellos en la primera hicieron gol, en la segunda también y se hizo mas difícil. Y con el entusiasmo del 2-0 anduvieron mejor dentro del partido hasta el 3-0. Después ha habido una ocasión doble de Riquelme, pero nunca pudimos entrar en el partido ni tener contundencia ofensiva. Hay que mirar para el partido del domingo y seguir trabajando", continuó.