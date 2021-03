Simeone sobre Joao Félix: "Sin voluntad el talento no alcanza"

LEER MÁS El duelo de chistes entre Joaquín y De la Morena en El Transistor

"Está claro que sin voluntad el talento no alcanza", han sido las palabras de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, a una pregunta sobre Joao Félix, jugador del que después precisó es "importantísimo" para el equipo y ha mostrado confianza en que pueda rendir muy bien en lo que queda de temporada.

La pregunta estaba encaminada al bache del joven futbolista portugués ¿Qué le falta a Joao Félix para volver a ser el que ya ha demostrado que puede ser? "Nosotros somos un equipo, no somos sólo un futbolista. Necesitamos el aporte de todos, que funcione el equipo como equipo para que las individualidades y el talento puedan sobresalir. Está claro que sin voluntad el talento no alcanza. Y nosotros buscamos tener voluntad siempre para hacerlo", ha asegurado.

"Y el talento natural que tienen todos los futbolistas que tenemos nos genera tener posibilidades. Joao, ya lo he dicho millones de veces, es un jugador importantísimo para nuestro equipo y seguramente lo hará muy bien de cara al final", ha explicado Simeone al ser repreguntado por ese comentario de "sin voluntad el talento no alcanza". "Eso es un pensamiento tuyo desarrollado a partir de una expresión mía. No comparto esta expresión, simplemente comento y digo lo que pienso de la vida: la voluntad es todo, el talento es lo siguiente".