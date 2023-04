El Sevilla golea al United y se cita con la Juve en semifinales

El Sevilla dio la sorpresa este jueves en su competición fetiche, la Europa League, goleando al Manchester United en la vuelta de los cuartos de final por 3-0.

Los de Mendilibar, que llegaban en racha y con un buen resultado tras empatar in extremis en Old Trafford hace una semana, no tardaron en abrir el marcador tras aprovechar un regalo de Maguire que En-Nesyri convirtió en el 1-0.

Se les puso el partido de cara a los sevillistas que pudieron abrir más hueco en el marcador antes del descanso con un gran gol de Ocampos que el VAR anuló por un fuera de juego previo de Jesús Navas.

Ten Hag dio entrada a su gran estrella, Marcus Rashford, tras el descanso, pero el Sevilla respondió rápido con un gol de Badé a la salida de un córner en un remate en semifallo entre la cabeza y el hombro.

Con el Manchester United volcado en ataque en busca de un gol que les metiera en la eliminatoria sentenció, otra vez, En-Nesyri en el minuto 81. Fue tras un balón larguísimo que no acertó a despejar De Gea y sirvió el gol en bandeja al marroquí, protagonista absoluto de la eliminatoria con tres goles.

El Sevilla, tras una temporada para olvidar en Liga, vuelve a meterse en semifinales de la Europa League en las que se medirá nada menos que a la Juventus para luchar por un puesto en la gran final de Budapest.