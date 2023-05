Sergio Busquets tiene previsto anunciar este miércoles su adiós del FC Barcelona

LEER MÁS Busquets dice adiós a la selección española

Este miércoles será un día triste para los aficionados del FC Barcelona, ya que se espera que Sergio Busquets haga oficial su despedida de la entidad azulgrana después de 15 temporadas. Busquets ha sido uno de los pilares del equipo durante la última década y media, con su incansable trabajo en el centro del campo, su liderazgo como capitán del equipo y su compromiso con la entidad, de la que su padre, Carlos Busquets, también fue portero.

Busquets podría marcharse a Arabia Saudí

El destino más probable para Busquets es Arabia Saudí, aunque todavía no hay una confirmación oficial al respecto. Extraoficialmente, se sabía que el jugador no iba a continuar en el Barça, aunque el club aún no ha sido informado oficialmente por parte del jugador. Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, siempre ha sido un gran defensor de Busquets, pero comprende que el jugador de 35 años haya tomado la decisión de marcharse.

Valverde y Busquets disputan un balón | Getty Images

Busquets, durante la última temporada, venía notando el desgaste de su trayectoria, como ya le había ocurrido con la Selección Española, de la que renunció a finales de 2022. Por eso, ha tomado esta importante decisión, como en su momento lo hicieron Xavi o Iniesta.

Sergi Roberto podría ser el próximo capitán del FC Barcelona

El FC Barcelona, por su parte, le rendirá homenaje y le despedirá como se merece, agradeciendo su dedicación y compromiso durante todos estos años. Se espera que el primer capitán del equipo, si Jordi Alba no sigue, sea Sergi Roberto, aunque los galones del equipo recaerán en el portero alemán Marc-André Ter Stegen. No cabe duda de que Sergio Busquets dejará un vacío importante en el corazón del Barça y de los aficionados al fútbol en todo el mundo.