Tras la decepción del Mundial de Rusia de 2018, al que no clasificaron, los yankis quieren redimirse con un papel importante este año. Llegan a la cita internacional con cierto sufrimiento, tras quedar terceros, por detrás de Canadá y México y empatados a puntos con Costa Rica en las eliminatorias de clasificación. A pesar de ello, el equipo al mando de Gregg Berhalter viene de desempeñar un altísimo nivel en las últimas competiciones.

En la Copa América de 2016 quedó en cuarta posición y ha sido campeón de la Liga de Naciones de la Concacaf y de la Copa de Oro, y con una nueva generación de jóvenes talentos que ilusionan al gigante americano.

El objetivo: pasar de grupos y consolidarse en el fútbol internacional

Quieren dar un paso más en este deporte y que sean tomados como referencia. Para ello, cuentan con una gran cantidad de jugadores jóvenes que están destacando en las grandes ligas europeas, Pulisic, Dest, Reyna o McKennie entre otros. Un sueño sería superar su mejor actuación, que hasta el momento ha sido quedar terceros, pero es muy complicado de conseguir actualmente, a pesar de contar con una de las mejores plantillas que ha tenido esta selección.

Grupo de Estados Unidos

El crack: Christian Pulisic

Verticalidad, desborde y calidad definen a la perfección al ‘Capitán América’. Desde que salió del Borussia Dortmund no ha conseguido volver al nivel mostrado allí. Por ello, en el Chelsea está teniendo una etapa difícil ya que no encuentra su mejor versión y no consigue un puesto fijo en el once. A pesar de ello, este jugador es un peligro constante y un dolor de cabeza para los defensas.

Christian Pulisic, con el Chelsea | Getty Images

Debilidades: no tienen un juego concreto

No tienen un estilo definido por lo que la falta de juego asociativo les hace caer en un exceso de individualidades y que el equipo, en muchas ocasiones, funcione a ráfagas haciendo cada uno la ‘guerra’ por su cuenta. Es la mayor crítica que recibe Gregg Berhalter, aunque poco a poco está consiguiendo mejorar ese aspecto.

Alineación probable