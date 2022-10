Salen a la luz las cifras del contrato de Mbappé con el PSG

Kylian Mbappé, delantero del París Saint-Germain, firmó hace meses con el club francés el mejor contrato de la historia del fútbol y del deporte, según desveló este domingo el diario 'Le Parisien'.

Según informó el medio francés, Mbappé cobrará 630 millones de euros brutos si cumple con los tres años por los que ha firmado con el París Saint-Germain. Esa cantidad se desglosaría en diferentes conceptos y al mes llegaría a alcanzar los seis millones de euros brutos.

¿Cuánto cobra Mbappé? Las cifras del mejor contrato de la historia

En total, acumularía 72 millones de euros brutos por temporada en concepto de salario; a esa cantidad, se le añadiría un plus por renovar de 180 millones dividido en tres cuotas diferentes; y, después, tendría tres bonos de fidelidad si no abandona el club (70 si no lo hace en 2023, 80 en 2014 y 90 en 2025).

Toda la cantidad reunida, superaría a la del contrato que firmó Lionel Messi en 2017 con el Barcelona y que desveló el diario 'El Mundo'. El astro argentino rubricó un contrato que alcanzó un total de los 555 millones de euros.