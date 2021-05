Rulli: "Cuando me toca patear pensé: Gero, ahora no la líes"

Rulli llegó al Villarreal tras un momento deportivo complicado pero acabó de la mejor manera: "Tuve al apoyo de mi familia que fue fundamental y el Villarreal me apoyó incondicionalmente desde que llegué, luego también trabajé e hice mi parte".

En la tanda no se creía que no hubiera parado ninguno hasta el último: "Estaba enojado porque mis compañeros metían y metían y yo no paraba. Sentía que no hacía mi trabajo. Cuando me toca patear lo que pienso es "Gero, no la vas a liar ahora".

"Nunca me imaginé en una final de Europa League, Menos que voy a ir a una tanda, menos aún que van a meter mis diez compañeros y yo sin parar y luego que me toca patear a mi. Ni en el mejor de mis sueños hubiera imaginado algo así", asegura el guardameta.

Y antes le tocó a él tirar un penalti. Una situación realmente extraña para un portero pero tomó la situación con decisión: "Yo pensé, pégala arriba y fuerte. La pegué como un saque de puerta. Cuando va a tirar De Gea se me pasan por la cabeza millones de cosas. Gracias a Dios terminé atajando y nunca lo voy a olvidar"