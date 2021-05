Los penaltis devuelven al Villarreal su sueño y se alzan con la Europa League

El Manchester ha saltado al encuentro con la autoridad de que se sabe favorito con un Villarreal al que le costaba entrar en el partido. Los ingleses rondaban la portería de Rulli sin que hubiera ocasiones claras, pero manteniendo a los amarillos a raya gracias a una intensa presión tras pérdida. Además los de Emery han quedado con diez momentáneamente tras un tremendo choque de Foyth con la rodilla de Pogba.

Poco a poco el Villarreal iba cogiendo el pulso al encuentro. Posesiones más largas y algún acercamiento con un Yeremi Pino muy activo. Hasta el minuto 29. Una falta lateral ofrecía una gran ocasión a balón parado conociendo la precisión del mediocentro. Rosca perfecta al corazón del área. Tras un movimiento de puro delantero, Gerard Moreno se ha zafado de su defensor para meter la pierna derecha y rematar un balón que ha sido imposible para De Gea. Séptimo tanto del ariete en la competición, número que se suma a la gran cantidad de motivos para considerarle uno de los mejores delanteros en Europa de la temporada

Balón suelto, gol de Cavani

Salió bien el Vilarreal los primeros minutos de la segunda mitad. Sin embargo, una acción en el 50 cambió la dinámica. El VAR revisó un posible de penalti que Pedraza que finalmente no fue señalado en una de esas jugadas muy justas. En el siguiente minuto, un corner a favor de los británicos ha terminado en un remate en la frontal. El balón quedaba muerto en el área, terreno de cazadores. Cavani ha rematado para poner las tablas en el encuentro.

El gol ha espoleado al United. Emery ha intentado reaccionar metiendo otro centrocampista. Al campo Coquelin en lugar de Carlos Bacca. Pero el dominio de los rojos no desaparecía. Bruno Fernandes estaba cada vez más activo. Malas noticias para el Villarreal. El United generaba más mientras que el Villarreal esperaba a que una acción aislada les pudiera dar una alegría, como pasó en la primera parte.

Con el paso de los minutos el Manchester se ha expuesto menos pese a seguir dominando. No querían acometer riesgos que pudieran pagar caro. Emery sacó a Alcácer por Yeremi y Moi en lugar de Trigueros. Posteriormente refrescó los laterales con la entrada de Mario Gaspar y Alberto Moreno por Foyth y Pedraza.

La última del tiempo reglamentario ha sido para el Villarreal. Tras un balón colgado al área el balón le ha caído a Pau Torres que ha buscado un disparo con rosca a la escuadra que se ha marchado alto.

Prórroga marcada por el desgaste

La prórroga empezaba con el Villarreal con cinco caras nuevas respecto a los titulares mientras que el United mantenía el mismo once que en el inicio del encuentro. Se ha notado porque los castellonenses han empezado a llevarse los duelos individuales y a llegar al área de De Gea. La primera clara para Alberto Moreno que tras una buena combinación recibía en el costado del área pero su disparo defectuoso se iba desviado.

La tuvo el Villarreal con un remate de Gerard Moreno que rechazó la mano de Fred, Chequeó el VAR y determinó que no había nada. Se acaba el tiempo y se venían los penaltis.

Otra vez a once metros de hacer historia

Ganó el sorteo el Manchester United pero Bruno Fernandes eligió tirar segundo. El que tira primero gana el 60% de las tandas. Gerard Moreno y Mata transformaron los dos primeros. Turno para Dani Raba que salió en el último minuto para tirar en la tanda. Y no ha fallado. Mismo caso de Telles en e United que convertía su lanzamiento engañando a Rulli.

Tercer lanzador del Villarreal, Paco Alcácer. A punto de detenerlo De Gea que rozó el balón pero entraba en la portería llorando. Réplica para Bruno Fernandes y repetición del anterior. A la derecha de Rulli que también lo tocó sin llegar a detenerlo. Momento de máxima tensión.

El cuarto para Alberto Moreno. Pierna zurda, ajustado a la derecha de De Gea, para dentro. Era oportunidad de oro pero Rashford marcaba con mucha clase. Cuatro a cuatro, pleno de aciertos.

El quinto, el especialista. Dani Parejo. Qué tensión. Pero fuerte, firme lo mandaba al fondo de la portería. Tanda histórica porque Cavani también acertaba. Pleno de diez. Entrábamos en muerte súbita.

Moi Gómez, perfecto asegurando por el centro. Seis cinco para el Villarreal. Todo o nada para Fred. Qué cerca Rulli, pero también al fondo de la portería. ALbiol para el séptimo. Como si hubiera estado tirando penaltis toda la vida, qué clase y en qué momento para marcar. Pero no daba tregua el United, James para dentro.

El octavo Coquelin. Golazo. Qué locura de tanda. Luke Shaw, el peor penalti de la tanda pero mano blanda de Rulli que no puede detenerlo. Mario Gaspar disparaba el noveno, a media altura, centrado pero gol. Ya no quedaban uñas. Tuanzebe no fallaba.

Solo quedaba un jugador de campo de cada equipo y los porteros. Iba Pau. Por la escuadra, perfecto lanzamiento. Lo repetía Lindelof. Turno de los porteros.

Rulli en primer lugar. Increíble misil a la escuadra. Todo en los pies de De Gea y en las manos de Rulli. Lo fallá De Gea, lo para Rulli y el Villarreal se lleva el título de su historia y además la clasificación para la Champions League Histórico.