Rubiales, al juez sobre su beso a Jenni Hermoso: "Cómo no la voy a respetar? ella se fue muerta de risa"

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, declaró el pasado 15 de septiembre ante el juez de la Audiencia Nacional sobre el polémico beso a la Jugadora de la Selección, Jenni Hermoso, durante la entrega de medallas del Mundial de Australia el pasado 20 de agosto. Se enfrenta a dos presuntos delitos de agresión sexual y coacciones.

La declaración, a la que ha tenido acceso el diario 'El Español', duró 54 minutos y 36 segundos. Durante este tiempo, Rubiales ha reiterado su versión de que el beso fue consentido. "Sucedió tan natural como cuando te toca la Lotería o se acaba la guerra de Ucrania o ganas un Mundial", ha apuntado y ha añadido que fue "algo natural entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo".

¿Cómo le voy a pedir perdón si estábamos los dos super contentos?

Asimismo, Rubiales alega que Hermoso "falta a la verdad hasta cuando dice" que tiene dos hijas, "porque son tres". Por su parte, descarta disculparse con la jugadora, "¿cómo le voy a pedir perdón si estábamos los dos súper contentos?", ha alegado mientras recuerda que la propia deportista quitó importancia al asunto durante una entrevista a la 'Cope' en el estadio australiano. "Ha sido la efusión del momento. Se va a quedar en una anécdota", declaró en su momento.

El ex líder de la RFEF, compareció ante juez central de instrucción Francisco de Jorge, el cual le preguntó si había pedido permiso a Jennifer Hermoso.

- Rubiales: "Estaba abrazando a las jugadoras, al míster, cuando pasa ella. Viene hacia mí a darme un abrazo. Nos abrazamos, ella me levanta y hago un gesto para no caerme, todo esto con una conversación en la que yo le recuerdo -porque había fallado un penalti- que se animara un poco, que sin ella no podríamos haber ganado el Mundial. Ella me dice que soy un crack, que muchas gracias. Y entonces le pregunto, le pregunto. Y ella me dice que vale".

- Juez: "Concretamente ¿cómo le pidió usted permiso para besarla?".

- Rubiales: Pues "¿puedo darte un besito, un piquito?", no recuerdo (la palabra)".

- Juez: "¿Y ella qué le contestó?".

- Rubiales: "Vale".

Sin embargo, la fiscal Marta Durántez le espetó que si el beso había sido consentido, por qué le tuvo que agarrar la cabeza con las manos. Algo que, según Rubiales, se justifica por "la alegría" del momento. "Ella me agarra de donde puede, yo la agarro también y no hay más. Dos o tres minutos después me cogieron entre todas y me tiraron para arriba, me balancearon. Y en ese momento no voy a decir que no me toquen, con perdón, el culo, las rodillas o el hombro. Hemos ganado un Mundial y es algo indescriptible la euforia y la alegría tan tremenda que hay", confirmó.

Según apuntó, el beso sucedió "entre personas que tenían confianza, con una relación muy cordial de años". Además, Rubiales asegura no haber sido consciente de la polémica generada hasta que se lo dijo su equipo en el avión de vuelta, después de haber dormido "dos o tres horas". De hecho, sostiene que hasta entonces "el beso era un meme. Podría haber alguien molesto, pero la inmensa mayoría de la gente lo tomaba como algo simpático".

Por otro lado, Ángel Chavarría, el abogado que representa a Hermoso, puso en duda al ex líder de la RFEF, preguntando si "en el protocolo anti acoso de la Federación ¿está autorizado poder dar un beso o pedir consentimiento para darle un beso a una jugadora?".

A lo que Rubiales espetó: "Pero mire, si lo he hecho también con jugadores. Fue un momento... Vamos a ver, yo, de verdad...Ganamos un Mundial, hay muestras de afecto. Esto no es que alguien ha llevado a una oficina a alguien a escondidas a darle un beso por la fuerza. No. Es que fue algo tan natural, a la luz de millones de ojos, entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo", dijo Rubiales.

- Ángel Chavarría: "Usted en el momento de darle el beso a doña Jennifer, ¿considera que la respetó?".

- Rubiales: "Vamos...¡si es que le pregunté antes! ¿Cómo no la voy a respetar? Y ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes en el costado".

- Ángel Chavarría: "¿Considera que a una persona que le tiene agarrada la cabeza puede dar el consentimiento libremente?".

- Rubiales: "Hombre, pues sí".

- Ángel Chavarría: "¿Lo hizo con alguna otra jugadora?".

- Rubiales: "No. Mire, Jenni había fallado un penalti faltando 20 minutos. Sufrimos mucho porque luego pusieron 12 o 14 minutos más de descuento y ella venía contenta pero con la cara… Y yo lo primero que le dije fue 'no piensas más en ese penalti, de verdad, venga, sin ti no hubiéramos podido ganar el Mundial'. Y se dio así porque cuando te toca la lotería o se acaba una guerra, se acaba la guerra en Ucrania o ganas un Mundial, pues esa efusividad, esa espontaneidad...Y yo le pregunté, pese a todo. Y ella me dijo que vale. Ella misma lo ha dicho, que me dijo que vale".

- Ángel Chavarría: "¿Usted tenía ese pensamiento de darle un beso antes de que ocurrieran esos hechos?".

- Rubiales: "Yo que voy a tener ese pensamiento. Eso surge sobre la marcha".

- Ángel Chavarría: "¿Usted le pidió perdón a doña Jennifer?".

- Rubiales: "No. Pero si ella... ¿cómo le voy a pedir perdón si estábamos los dos súper contentos y nos abrazamos y después vino otra vez y ella me manteó con otras, y estábamos encantados de la vida, si es que ella no le dio ninguna importancia".

La pregunta que molestó a Rubiales

Únicamente una pregunta molestó al expresidente de la RFEF: "Si Jennifer Hermoso hubiera hecho una declaración (minimizando el beso), ¿usted habría dimitido como presidente de la Federación?". Cuestión a la que Rubiales respondió con tono de enfado: "¿Y eso que tiene que ver con esto? Hablar ahora de mi dimisión me parece que está fuera de lugar".

Rubiales niega las presiones

Por otro lado, Luis Rubiales también descartó haber presionado, directa o indirectamente, a la jugadora para que restase importancia al beso. Es más, alegó que no pudieron suceder cuando dice Hermoso (en el túnel de vestuarios y en el avión). "Ella sabe perfectamente que está faltando a la verdad", recalcó.

"¿Cómo voy a decirle a 'ayúdame' con algo que no me genera ningún problema?", matizó Rubiales.