El Real Madrid logra ante el Twente su mayor goleada en Europa

En el primero de los dos enfrentamientos ante el conjunto holandés, que se volverán a ver las caras de nuevo el próximo miércoles, en la jornada 4, duelo decisivo para la clasificación, las blancas salieron desde el primer momento convencidas de llevarse el partido. Linda Caicedo y Naomie Feller eran las más peligrosas y todo el ataque se llevaba a cabo por sus bandas. En una de las primeras llegadas surgió el primer tanto del encuentro cuando apenas se habían disputado tres minutos.

Una salida combinativa desde atrás de las blancas en la que Bruun envío un pase al espacio para Linda Caicedo, que tras pisar línea de fondo, la puso atrás para Weir que disparó, pero el balón fue desviado por Bruun, que envió el balón al fondo de las mallas. A pesar del tanto, las jugadoras de Alberto Toril no bajaron el ritmo y siguieron insistiendo, sobre todo, por ambas bandas, gracias al gran juego de espaldas de Bruun y a los pases precisos de Weir, pero las llegadas y los centros no conseguían ser rematados.

Precisamente, tras un nuevo centro despejado por la defensa del Twente, que mandó el balón a córner, se originó el segundo tanto. Un saque preciso de Melanie Leupolz al punto de penalti que fue rematado a placer por María Méndez y aumentó la ventaja. En apenas 16 minutos, el Real Madrid ya dominaba por 2-0. El tanto del Madrid despertó a las jugadoras del conjunto holandés provocando que el encuentro se rompiese con llegadas de ambos equipos. Dos minutos después, en una jugada en la que la defensa blanca no logró despejar, Van Dijk tuvo una oportunidad clara para recortar distancias que mandó por encima del larguero, y poco después Weir perdonó un mano a mano al no poder superar a la portera Olivia Clark.

El Twente siguió insistiendo y en el minuto 25 disparó por primera vez a puerta, pero Peedemors envió el balón muy centrado sin problemas para Misa. Tras esa ocasión, el duelo se calmó y no hubo apenas oportunidades por parte de ambos equipos hasta que, diez minutos después, la portera madridista regaló el balón a Andadottir que no supo aprovecharlo al enviar el esférico lejos de la portería. A partir de ese momento, las llegadas de las holandesas se repitieron, todas ellas por la banda derecha, la de Olga Carmona, que se vio superada, aunque, a pesar de los buenos centros, las jugadoras del Twente no recortaron distancia, yéndose el duelo al descanso con el 2-0.

La segunda parte, que comenzó sin cambios, iba a ser un calco de la primera en los primeros minutos. En los primeros compases, un centro teledirigido por Weir era rematado a placer por Caicedo, y en el minuto 55, de nuevo Weir iba a ser protagonista ya que tras un espléndido lanzamiento de falta colocó el 4-0 en el marcador. El cuadro holandés no reaccionó a pesar de los continuos golpes y el Madrid quería más. Un córner botado por Abelleira, que entró al campo apenas seis minutos después, era rematado de nuevo por Méndez, que conseguía su segundo gol y la manita para el conjunto blanco.

Dos minutos después, llegó un nuevo golpe para el Twente. Bruun, con una asistencia excepcional, dejó sola contra la portera a Oihane, que aprovechó con una definición exquisita y subió el sexto gol al marcador. En ese momento, se igualó la mayor goleada en Europa - 6-0 ante el Sturm Graz en la temporada 2022/23-, pero en el tiempo añadido, la joven Carla Camacho cazó un balón muerto en el área para conseguir la mayor goleada en la historia del Real Madrid en la Liga de Campeones. Con esta victoria, las blancas se afianzan en segunda posición con seis puntos, los mismos que el Chelsea, pero con un partido menos, y aventajan en tres puntos al Twente, antes de enfrentarse de nuevo a ellas el próximo miercoles.