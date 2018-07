El Real Madrid se enfrenta a su primera prueba de fuego ante el PSG

El París Saint-Germain es la primera prueba de fuego del Real Madrid de Rafa Benítez en Europa (20:45 en Radioestadio), un equipo que busca dar el salto definitivo entre los grandes y aspirar al título, y que de momento se juega el liderato en la fase de grupos como perfecta vara de medir de la evolución de un proyecto mermado por la baja de jugadores importantes.

El liderato del Grupo A se pone en juego en un doble enfrentamiento entre PSG y Real Madrid, con primer capítulo en el Parque de los Príncipes. Allí, donde la 'Quinta del Buitre' cayó goleada en otra época, llega un equipo mermado por bajas de jugadores claves como James Rodríguez, Gareth Bale y Karim Benzema, en un momento que debe servir para que un grupo de jugadores de un paso al frente.

Guiados por Cristiano Ronaldo, que busca ensanchar su leyenda de máximo goleador de la Liga de Campeones y de paso recuperar su mejor nivel en un partido catalogado de importante en el club. Será el único representante de la 'BBC'. Con Benzema sin llegar a tiempo para jugar en su país tras lesionarse con la selección francesa y Bale como víctima de una temeridad.

Gareth Bale, de nuevo lesionado

El galés quiso disfrutar en primera persona de un hecho histórico, héroe de la primera clasificación a la Eurocopa de su modesto país, y recién recuperado de una lesión en su gemelo izquierdo acabó forzando en un partido sin nada en juego ante Andorra.

Las consecuencias llegaron frente al Levante, sustituido al descanso tras recaer de su dolencia. Las bajas de Benzema y Bale hacen a Benítez replantearse el dibujo táctico del equipo, con la idea de dejar en punta a Cristiano Ronaldo y armar el centro del campo con mayor presencia de jugadores.

Regresan Modric y Ramos

La plaga de bajas madridista se alivian en parte con el regreso de Sergio Ramos, que arriesgará sin estar aún al cien por cien de su hombro izquierdo, y el croata Luka Modric, recuperado a última hora del percance muscular sufrido con su selección.

En defensa junto a la ausencia de Pepe se suman las de Dani Carvajal y Álvaro Arbeloa, que dejan a un Danilo corto de forma como única opción en el lateral derecho. Frente al Levante mostró que le falta tono físico y tendrá que demostrar que está listo para la batalla con un duelo complicado.

El argentino Ángel Di María será un duro examen en su reencuentro con el Real Madrid y las ganas de brillar ante el equipo que decidió abandonar por sentirse en un segundo plano. La continuidad de Casemiro en el centro del campo pese al regreso de Modric se perfila como la apuesta de Benítez en el pulso por el primer puesto de grupo. El Real Madrid arrancó la competición goleando en el Bernabéu al Shakhtar (4-0) y venciendo a domicilio al Malmoe (0-2).

No conoce la derrota en sus siete últimos partidos, de los que cinco los saldó con triunfos. Uno de los dos empates llegó en el Vicente Calderón, con un cambio defensivo que dejó críticas al técnico madridista. Le vendría bien un triunfo en casa de un grande.

El PSG quiere consolidarse en Champions

La prueba será dura ante un PSG repleto de grandes jugadores que se enfrenta a una temporada que debería ser clave para las aspiraciones del club, pues se cumple el plazo que sus dueños se dieron para conquistar la gloria europea.

El equipo nunca ha logrado ganar la Liga de Campeones, el gran objetivo del fondo de inversión Qatar Sport Investment, que en 2011 se hizo con el control del PSG y se dio cinco temporadas para lograr la preciada copa, un plazo que vence al final de la presente campaña.

Aunque se trata de un partido de la fase de grupos, el partido contra el Real Madrid les permitirá a los franceses saber a qué nivel continental se encuentran a estas alturas de temporada. Si las lesiones laceran a la plantilla del Real Madrid, también el PSG llega tocado por las bajas médicas, aunque ha aligerado la nómina de lesionados respecto a lo que parecía iba a ser una enfermería superpoblada.

David Luiz, baja casi segura

Todo apunta a que el central brasileño David Luiz se perderá el encuentro contra el Real Madrid, pero parece que estarán recuperados el portero alemán Kevin Trapp y el centrocampista italiano Marco Verratti. "Tenemos grandes esperanzas de recuperar a jugadores para el partido. No solamente recuperarles, sino también que sean competitivos", declaró antes del encuentro el técnico del PSG, Laurent Blanc. También podrá medirse contra sus excompañeros Di María, que tras una semana de citas con la albiceleste descansó el pasado fin de semana en liga para estar a punto para recibir al Real Madrid en el Parque de los Príncipes.

"Si marco contra el Real Madrid, no celebraré mi gol porque, en el fondo de mi corazón, no he olvidado lo que viví en Madrid con la victoria de 'la Décima'. Es inolvidable. Un magnífico recuerdo que siempre guardaré conmigo", declaró en "Canal Football Club" la nueva estrella del PSG, por el que el club de la capital francesa pagó 63 millones de euros al Manchester United.