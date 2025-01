El Rayo se impulsa en la clasificación a costa del Celta

El frío de la noche madrileña se convirtió pronto en euforia para la afición local porque a los cuatro minutos Adrián Embarba aprovechó con una volea un mal despeje de Vicente Guaita, que fue obstaculizado ligeramente por Sergio Camello, para abrir el marcador. El mismo protagonista, Embarba, probó poco después los reflejos de Guaita con un disparo lejano que repelió el portero valenciano y cuyo despeje Isi Palazón no acertó a rematar entre los tres palos, mandando su remate alto. Esa acción fue la jugada que hizo despertar al Celta, que, en el momento que se asentó sobre el césped, comenzó a causar problemas a su rival, sobre todo en la circulación de balón con Ilaix Moriba y Fran Beltrán, antiguo ídolo de juventud de la afición rayista.

A los 26 minutos la mejoría del Celta se tradujo en el empate, obra de Borja Iglesias al aprovechar al filo del área pequeña un buen centro desde la izquierda del marfileño Jonathan Bamba. El delantero gallego también pudo marcar el segundo cinco minutos después cuando recibió un balón de cabeza al segundo palo de Franco Cervi que conectó con un remate que se marchó por encima del travesaño. La reacción del Rayo no se hizo esperar y, en la siguiente jugada, un córner mal defendido por el equipo gallego provocó que Florian Lejeune entrase solo y conectase un remate de cabeza en el área pequeña que, al ir al centro, atajó bien con ambas manos Guaita.

Con esa igualdad en el marcador el partido fue enfilando el paso de los minutos hasta el descanso, que sirvió para que ambos equipos refrescasen sus ideas en buscas de nuevas fórmulas para hacer daño a su contrincante. El que mejor saltó al césped fue el Rayo, que marcó el segundo por medio de Jorge de Frutos, que recibió un balón cedido por Camello al que no llegó a cortar Marcos Alonso y cuyo disparo al primer palo no acertó a despejar Guaita. El Celta no se resignó a irse de vacío y, en los minutos finales, se marchó decidido al ataque y pudo lograr la igualada en una jugada enrevesada que, de inicio, salvó bajo palos Dani Cárdenas tras un primer remate de cabeza del sueco Williot Swedberg y otro segundo tras un rechace por bajo que sacó la defensa del Rayo.

El equipo madrileño supo aguantar esas embestidas finales del Celta, incluido otro remate de cabeza solo de Swedberg que se marchó alto en el tiempo añadido, para celebrar una victoria que se le resiste en Vallecas, en Primera, al conjunto gallego. Desde el 21 de abril de 1996 once victorias del equipo madrileño y tres empates. Con la victoria, el Rayo suma 25 puntos y se sitúa en novena posición, diez por encima del descenso, mientras que el Celta se queda con 24 en mitad de tabla.