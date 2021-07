Ramos: "Mbappé tiene que ir al Madrid, pero ahora lo quiero en mi equipo"

Sergio Ramos ha comparecido por primera vez como jugador del PSG ante la prensa española. El camero no ha eludido ninguna respuesta, pero si ha evitado opinar sobre la polémica que han levantado la filtración de unas conversaciones del presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, en las que califica de fraude a Raúl y Casillas.

Ha avalado el fichaje de Mbappé por el Madrid, pero más adelante y ha confesado que le gustaría jugar junto a Leo Messi, cuyo fichaje parece haber descartado ya el conjunto parisino, según la prensa francesa.

Ramos ha tenido palabras de cariño para el madridismo, pero quiere pasar página y centrarse en el futuro y en su nuevo club con el que aspira a luchar por todo y a ganar títulos.

No quiere imaginar un duelo Real Madrid-PSG en la Liga de Campeones, aunque tiene claro que nunca celebraría un gol contra el equipo al que ha pertenecido durante 16 temporadas. “Jamás celebraría un gol ante el Madrid. Ante todo, es mi familia y está en mi corazón. Merecen ese respeto. Ni un gol ni una victoria”, ha dicho.

El camero se ha mostrado dolido con el trato que España da a sus deportistas y a sus estrellas fuera también del deporte, en su opinión deberíamos seguir el ejemplo de Italia o Inglaterra.

Admirar más y envidiar menos

“Lo creemos todos. Pero pasan los años y pasan las mismas cosas. Tenemos un problema como país, la filosofía no cambia. Yo lo veo diferente en la Premier o en Italia, con Chiellini, Buffon, etc. Tendremos que intentar que la gente triunfe en nuestro país. La admiración que sentimos por los de fuera nos falta con los nuestros. Es triste, pero es la realidad. Ojalá cambie en el futuro. Todos los que vienen son unos cracks y cuando tenemos los verdaderos cracks en casa no los valoramos. No solo lo he sufrido yo. Tenemos que hacer autocrítica y tenemos que admirar más a la gente y envidiar menos”.

No mirar atrás

“He vivido una etapa maravillosa en el Madrid. Pero me quedo con todo lo bonito que pasé allí. Es triste abandonar una casa que te dio tanto. He tomado la iniciativa de venir al PSG un equipo con un proyecto que es una realidad. Integrándome, pero me gustan los retos. Sigo manteniendo esa ilusión por seguir ganando. Ojalá me pudiese salir tan bien como en el Madrid. Guardo ese recuerdo incomparable y único. Vengo al equipo idóneo”.

“No hay que mirar atrás. Soy un aventurero y mi prioridad era el proyecto deportivo. También el trato que me dieron. El presidente, Leonardo, Pochettino me dieron ese cariño tan importante para decidir. Me gusta asumir esos retos nuevos. Siempre es bueno salir de la zona de confort. Estoy muy contento de la decisión que he tomado”.

El futuro de Mbappé

“A mí, como jugador del PSG, me gustaría que se quedara. Me gusta jugar con los mejores y Mbappé es uno de ellos”. “No sé lo que tiene en la cabeza Mbappé. Yo quiero que siga aquí porque es muy joven y marca la diferencia. Aquí hay un equipo muy bueno”, pero claro que le aconsejaría ir al Real Madrid. “Por supuesto. El Madrid es uno de los mejores clubes del mundo. A nivel histórico, el mejor. Para mí, los grandes jugadores tienen que pasar por allí. Pero ahora lo quiero en mi equipo. Quiero ganar y para ello quiero que estén los mejores a mi lado”.

Cuando Ramos habla de los mejores se refiere también a Neymar. “Yo creo que son dos grandes jugadores. Me hace ilusión jugar con Neymar, con el que tengo muy buena relación. También con Kylian, que es un grandísimo jugador. Pero independientemente de quien juegue, lo más importante es ganar”.

Preguntado por la posibilidad de jugar junto a Messi en París, Ramos insiste en que le gusta estar rodeado de los mejores jugadores del mundo.

Optimista de cara al futuro

Ramos deja atrás unos meses complicados en los que apenas ha jugado al fútbol por las lesiones, ha salido del Real Madrid con el que quería renovar y se ha quedado fuera de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos cuando aspiraba a participar en ambos eventos.

"Siempre es muy triste no poder representar a tu país en las grandes competiciones. Lo he echado de menos. Me hubiese encantado. A mí especialmente, que he sido el que más veces ha vestido esa camiseta. Seguiré trabajando para poder volver cuanto antes", pero a la hora de hacer balance se queda con todo: “con lo malo y con lo bueno. Siempre me he tomado todo como un aprendizaje. Sirve para saber en qué hay que mejorar. Al final sale el sol y todo sigue. Y que mejor que venir a un gran equipo”.