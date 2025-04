Rafael Louzán, nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA

Louzán obtuvo el mayor número de votos, con 32, de los cinco candidatos a dos puestos, seguido del israelí Moshe Zuares, con 31. Los otros aspirantes en las elecciones, que no lograron el respaldo suficiente fueron Bjorn Vassallo (Malta), con 18, Andrii Schevchenko (UCR), con 15, y Vadims Lasenko, con 11 (LET). La RFEF dejo de estar representada en el Ejecutivo de la UEFA desde que Luis Rubiales dimitió como presidente de la RFEF en septiembre de 2023, tas ser inhabilitado por la FIFA -primero temporalmente y luego durante tres años- por incumplir el Código Ético del organismo por su comportamiento en el palco durante la final del Mundial femenino de Australia y el beso no consentido que dio a la internacional española Jenni Hermoso, por el que fue condenado a una multa por agresión sexual.

Louzán preside la RFEF desde el 16 de diciembre el año pasado tras ganar en las elecciones al valenciano Salvador Gomar por 90 votos frente a 43 y una de sus primeras actuaciones fue mantener un primer encuentro con el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin el 4 de febrero en Nyon (Suiza). El Congreso también eligió por aclamación a la noruega Lise Klaveness como representante femenina en el Ejecutivo para un periodo de cuatro años y a los siguiente siete miembros para formar parte también del Ejecutivo par aun periodo de cuatro años: Paauw Frank (NED), Gabriele Gravina (ITA) y Hans-Joachim Watzke (GER).