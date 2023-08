¿Qué son las máscaras de hipoxia que usa el Real Madrid para los entrenamientos?

Antonio Pintus, preparador físico del Real Madrid, se ha convertido en una de las figuras más conocidas del actual Real Madrid de Carlo Ancelotti por sus métodos revolucionarios.

Una de las novedades que introdujo Pintus en su segunda llegada al Real Madrid en 2020 son las llamadas máscaras de hipoxia.

¿Para qué sirven las máscaras de hipoxia?

A 4 días del arranque liguero, el preparador físico italiano ha vuelto a planificar una sesión de entrenamiento que consistía en realizar un test de alta intensidad en el que esta herramienta fue la protagonista.

Las máscaras de hipoxia están diseñadas para permitir a los atletas controlar la cantidad de aire que ingresa hacia la boca y los orificios nasales. Esto genera que la cantidad de oxígeno en el cuerpo sea menor, simulando condiciones atmosféricas de altura (de 2000 a 3000 metros) para aumentar así el rendimiento deportivo y la resistencia .

Este entrenamiento incrementa la capacidad pulmonar, el umbral anaeróbico, el consumo máximo de oxígeno, la producción de energía y la resistencia física y mental.

Un test muy duro para los jugadores

Pintus se ha caracterizado por ser uno de los preparadores físicos más exigentes y duros del mundo del fútbol. "Este no es buena persona", dijo de manera irónica Militao en uno de los entrenamientos del conjunto blanco en los Estados Unidos.

Pese a que la máscara de hipoxia es uno de los ejercicios más exigentes dicho por los propios jugadores, Pintus recalcó la importancia que tienen esta clase de entrenamientos de cara a afrontar la temporada en un nivel físico óptimo. "A los jugadores este test no les gusta, porque es muy duro correr con una máscara que analiza el oxígeno", explicó el ex preparador físico del Inter de Milán.

Hay alguien que me dice "Antonio you are a devil", dijo entre risas Pintus.

Preparados para el inicio de La Liga

El Madrid tras esta exigente pretemporada, se estrenará en partido oficial el próximo sábado en San Mamés a las 21.00 horas.