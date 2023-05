Posible alineación Manchester City vs Real Madrid: bajas y una duda importante

El Real Madrid vuelve a jugarse el pase a la final de la Champions ante el Manchester City pero este año se invierten los escenarios y será el Etihad y no el Bernabéu el que dicte sentencia. El conjunto de Ancelotti llega con el empate a uno de hace una semana pero con la sensación de que el equipo de Guardiola tiene debilidades que podrán aprovechar.

El gran partido de Antonio Rüdiger secando por completo a Haaland en la ida, hace que sea difícil pensar que el alemán no entre en el once titular de Carlo Ancelotti. Vuelve Eder Militao que será de la partida por lo que la duda es saber quién se caerá del once para que pueda entrar.

Las hipótesis que se abren son varias. La más factible y la que parece que hará el técnico por lo ensayado y por las pocas pistas que ha dado. Se caería Rodrygo del once, desplazaría a Alaba al lateral izquierdo y Camavinga estaría en el centro del campo con Fede Valverde por delante.

Otra opción es que se caiga Alaba y Camavinga se mantenga en el lateral izquierdo. Los seis de delante serían los mismos que en el partido de ida. Y la última hipótesis que haya un cambio hombre por hombre con la entrada de Militao por Rüdiger.

Ancelotti tiene a su disposición a todos los jugadores de la plantilla mientras que Guardiola solo tiene la baja del neerlandés Nathan Aké que tiene casi imposible llegar al encuentro.

Alineación probable del Real Madrid

Este es el once inicial probable con el que jugará Ancelotti la vuelta de semifinales de Champions League: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba; Kroos, Modric, Camavinga; Fede Valverde, Vinicius y Militao

Alineación probable del Manchester City

Esta es la posible alineación de Guardiola para el partido frente al Real Madrid: Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland