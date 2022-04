Piqué pidió a Rubiales que cambiara al Andorra de grupo porque el catalán es "el de más nivel"

El Confidencial ha desvelado nuevos audios entre Gerard Piqué y Luis Rubiales esta vez relacionados con el Andorra, club del que el futbolista es el propietario. Tras la desaparición del Reus, su plaza quedó en venta y mostraron interés equipos como Zamora, Intercity, Hospitalet, Linares, Jaén o Alcobendas, además del propio Andorra.

Según aclaró Piqué, por un "criterio de territorialidad" se adjudicó la plaza a su equipo ya que pertenecería al mismo grupo que el Reus. Sin embargo, el central sondeó a Rubiales la posibilidad de ir a otro grupo ya que consideraba que eran más asequibles: "Si podéis evitar ponernos en el grupo con los catalanes, mejor. Siempre son los de más nivel los 4 del grupo".

"Podríamos ir a parar a otros subgrupos"

Le argumentaba que dada la ubicación del Andorra, era indiferente el grupo en el que estar: "Al estar en el culo del mundo , como los de Baleares, me imagino que colocarnos en un grupo u otro no cambia mucho. Además si hacéis subgrupos de 10, lo más normal es que haya 10 catalanes, así que nosotros podríamos salir de ahí e ir a parar a otro subgrupos". Una petición que recogía el presidente de la RFEF: "Lo tengo en cuenta, o sea que a vosotros os da igual ir donde sea, ¿no?".

Piqué sugería unos grupos que a su entender eran más convenientes para el Andorra: "Cataluña es la región más jodida, por eso te decía que al no estar ni en España por así decirlo tengas la libertad de mandarnos a tomar por culo. Pero la de La Rioja, Navarra, Aragón o País Vasco es más que aceptable. Esa sería la mejor zona para nosotros". Pese a su insistencia, Rubiales no vio viable hacerlo: "Si hacemos eso nos matan. ¿Te imaginas al Marbella yendo a Andorra? Me matan!!".