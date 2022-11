Un periodista denuncia que le han impedido la entrada al EEUU - Gales por lucir una camiseta arcoíris

El reportero Grant Wahl ha asegurado que el personal de seguridad de la Copa del Mundo le ha retenido por portar una camiseta en favor de los derechos LGBTQ+ con la bandera arco iris impresa.

Wahl ha llegado al estadio Ahmed bin Ali en Qatar para cubrir el partido entre Estados Unidos y Gales, y para mostrar su apoyo a la comunidad LGBTQ+ en un país donde la homosexualidad es ilegal, ha lucido esa camiseta con un balón de fútbol y un patrón de arco iris. Sin embargo, casi inmediatamente después de llegar al lugar, Wahl ha señalado que la seguridad le ha detenido en el control y le han exigido que se retire la camiseta: "Tienes que cambiarte la camiseta. No está permitido.", afirma que le han indicado.

El hombre de 47 años asegura que se ha negado y en twitter ha posteado que le han requerido su teléfono y le han retenido durante 25 minutos. "Un guardia de seguridad me dijo que mi camisa era 'política' y no estaba permitida. Otro continuamente se negó a devolverme mi teléfono. Otro guardia me gritó que tenía que quitarme la camisa", revela.

Al final, Wahl dice que apareció otro miembro de seguridad, se ha disculpado y le ha dejado entrar al estadio. Wahl comenta que un representante de la FIFA también pidió disculpas. El periodista ha optado por borrar los tweets que había publicado en un primer momento.

El incidente se ha producido pocas horas después de que varios equipos de la Copa del Mundo, incluidos Inglaterra, Bélgica, Gales, Holanda, Suiza, Dinamarca y Alemania, anunciaran que no usarían brazaletes de arcoíris como se planeó inicialmente debido a las amenazas de castigo de la FIFA.