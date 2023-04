Pellegrini no sabe si Canales jugará mañana

La justicia ordinaria, el Juzgado Central número 4 de lo Contencioso Administrativo, ha concedido a Canales la suspensión cautelar de su castigo, aunque la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha pedido que se levante esta medida por ser un castigo ya ratificado por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Así, Pellegrini ha comentado en rueda de prensa que "se verá en las próximas horas lo que va a pasar", aunque Canales figura "en la lista de citados por si tuviera la posibilidad de jugar", pero ha mostrado su "sorpresa por que un hecho de tan poca importancia haya tenido tanta transcendencia y tanta consecuencia".

"Eso me sorprende mucho. La solución es cosa de juzgados y reglamentos y no me corresponde a mí valorar. No es la situación ideal para Sergio pero es un profesional y ha estado entrenando exactamente igual. Ha hecho entrenamientos intensos y mentalmente tiene que estar capacitado para ayudar al equipo", ha apostillado el técnico santiaguino.

Pellegrini ha calificado a Osasuna como "un rival que viene haciendo muy buenas temporadas en los últimos años" y que, según recordó "eliminó de la Copa del Rey" al vigente campeón en el Benito Villamarín "en un partido extraño, pero está en una final en base a su merecimiento, con un juego muy definido que no es fácil contrarrestar".

Además, el entrenador bético calificó como "una despedida muy emotiva" la que prodigó el club ayer a su capitán, Joaquín Sánchez, que anunció su retirada cuando termina la actual campaña y al que le "quedan nueve partidos en los que tiene muchísimo que aportar", así que no jugará sólo para que bata el récord histórico de 622 partidos jugados en Liga, sino que lo hará "en beneficio del Betis".