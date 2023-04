Joaquín: "Nunca me canso de recibir tanto cariño"

Joaquín ha concedido una rueda de prensa en la que se ha emocionado tras anunciar su retirada. Se pasa por Radioestadio noche y nos cuenta sus sensaciones tras un día tan intenso: "Estoy feliz porque ha sido un día rodeado de los míos, de mi gente que me ha acompañado tantos años. Cansado pero bendito cansancio. No me canso nunca de recibir tanto cariño. Hacer felices a los demás cuesta tan poco que estoy feliz de recibir tanto cariño y admiración por dónde voy".

"Tengo miles de cosas, de camisetas. Ahora tengo que ordenarlo y ponerlo bonito y que quede ahí lo que ha sido mi vida en el fútbol. Tengo mi primera camiseta, mis primeras botas, recuerdos en fotografía, el balón de los tres goles hace unos años y algo más. Lo que voy a guardar con más importancia es el cariño y admiración de la gente", recuerda.

Un día emocionante también para los suyos: "Mi padre estaba tan emocionado que no le salían las palabras. Igual que a mi padre que se ha pensado hasta última hora no venir porque no lo iba a pasar bien. Mi padre me ha dicho que haga lo que haga pero que sea feliz, eso es lo más importante".

"Mis hijas tardarán en acostumbrarse a que su padre no viaje. Sobre todo la pequeña que le cuesta entenderlo. Cuando me tenga mucho tiempo en casa también deseará que vuelva a jugar. A mi mujer también le será raro. Afortunadamente voy a seguir trabajando en el club y es lo que me ilusiona", añade.

Y ahora le toca estar en el Betis con otras funciones: "Lo más importante es sentirme importante con lo que haga. Lo que quiero es sumar. Estoy en las manos del presi y el consejo de administración y saben perfectamente lo que puedo dar de mí".

La gran pregunta es qué le lleva a haber tomado la decisión de retirarse: "Me encuentro físicamente bien. Está claro que las condiciones no son como las que tenía 20 años. Todavía compito. Lo que me ha retirado es que me lo pedía el cuerpo porque creo que era el momento. No quería ni adelantarme ni retrasarme. Estamos en una temporada muy importante y podemos hacer un buen año. La idea de retirarme la tenía preparada pero esta última semana he dicho, es el momento".

Puede batir el récord de más partidos en Liga y eso Pellegrini bien lo sabe: "Yo se lo recuerdo todos los días". Uno de ellos en el Sánchez Pizjuán, ¿Se imagina un aplauso? "Yo tengo grandes amigos sevillistas y me siento orgulloso de que gente del equipo contrario se pare y me salude y me pida una foto. Es normal que en el campo del eterno rival no me reciban bien. Yo espero que no me aplaudan, es lógico. Si me aplauden pues me llevaré el aplauso de un equipo tan importante de la ciudad como el Sevilla".

En cuanto a un rival se queda con el Athletic: "Me ponía mucho jugar en el antiguo San Mamés con ese ambiente, esa afición y un equipo tan físico y fuerte". Además reconoce que le hubiera gustado arreglar la situación con Luis Aragonés y haber jugado alguna vez en Madrid o Barça porque "tuve la oportunidad", dice.