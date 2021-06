Pau Torres: “La competencia nos va a hacer mejores"

La ausencia de Ramos: "No tenemos ninguna presión. Todos los que estamos aquí es porque rendimos a un gran nivel. Podemos jugar con cualquier compañero. He jugado con Ramos y he aprendido de él, pero ahora aprenderé de mis otros compañeros”.

El futuro: "A día de hoy tengo contrato con el Villarreal, hemos conseguido un título europeo y el año que viene tenemos la Champions. Ahora pienso en la selección. Si hay rumores significa que estoy haciendo bien mi trabajo. Yo estoy muy tranquilo”.

El líder de la selección: "Todos tenemos que tirar del carro. Esa claro que somos un grupo con veteranos y con jóvenes, pero todos estamos capacitados. Busquets lo ha ganado todo y es el que más internacionalidades tiene, puede ser el referente, pero también otros como Koke o Jordi Alba”

Laporte y Eric García: "La competencia nos va a hacer mejores. Laporte ha jugado con Guardiola y trata muy bien el balón, es un jugador que se identifica con nuestro juego. Eric García es un chico muy tranquilo para la edad que tiene y está capacitado para afrontar la Eurocopa”.

Favoritos: "Creo que somos candidatos a ganar, estamos preparados para ganar esta Eurocopa. Somos candidatos a todo. Vengo de ganar la Liga Europa y no habría mejor manera de seguir que ganando también con España".

Gerard Moreno: "Tengo la suerte de disfrutar de Gerard cada semana en mi club. Está capacitado para ayudar a la selección. Puede aportar goles y trabajo”.

El fallo de David de Gea: "Es fuerte mentalmente y esto no le va a afectar. Le he animado en lo que he podido. Seguro que no se va a quedar sin títulos este verano”.