Laporte podría jugar la Eurocopa con España

Un fichaje para Luis Enrique. Así podríamos interpretar ese trámite llevado hoy a cabo por el Consejo de Ministros que otorga la nacionalidad española a Aymeric Laporte. El defensa central del Manchester City será seleccionable a todos los efectos a partir de mañana y el técnico asturiano podrá incluirle en la lista definitiva para la Eurocopa.

De hecho, la iniciativa ha nacido de la propia Federación, que se puso en contacto con el futbolista para conocer su disponibilidad para jugar con España. Tras recibir el visto bueno del ex del Athletic, todo se puso en marcha para iniciar los trámites que le permitan ser seleccionado.

Hasta ahora, Laporte ha jugado en las categorías inferiores de la selección francesa e incluso ha sido convocado en varias ocasiones con la absoluta, aunque no ha llegado a debutar. De esta manera, el futbolista cumple con los requisitos para poder jugar con España y no habrá ningún impedimento por parte de FIFA, menos aún tras el caso Munir, al que se le ha permitido jugar con Marruecos tras haberlo hecho con España de la mano de Vicente Del Bosque.

Laporte eligió a Francia en 2016

La posible llegada de Laporte a la selección española no estará exenta de polémica. Y es que en 2016, Lopetegui ya habló con él para intentar convocarle. Tras dar el OK, finalmente Laporte optó en aquella ocasión por jugar con Francia, una realidad que hasta ahora no le ha llegado de la mano de Deschamps, que no ha terminado de confiar en él.

En el Manchester City, Laporte ha alternado este temporada titularidad con suplencia, compitiendo en el centro de la zaga con Stones y Ruben Dias. Ahora, se le abre la puerta de la Eurocopa con España en esa lista que será de 26 futbolistas: Sergio Ramos, Pau Torres, Eric García e Iñigo Martínez parecen fijos para Luis Enrique que podría optar por Laporte como quinto central.