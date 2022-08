Oficial: Casemiro deja el Real Madrid y ficha por el Manchester United

Ya es oficial. Casemiro abandona el Real Madrid y pone rumbo a la Premier League, concretamente a un Manchester United muy necesitado y que no ha comenzado muy bien este nuevo curso futbolístico. El interés de los ingleses por el mediocentro se había conocido esta semana, aunque no se ha materializado hasta este viernes, en el que se han concretado las negociaciones entre clubes.

El traspaso se cierra en unos 60 millones de libras más variables (72 millones de euros) y el brasileño firma hasta el próximo mes de junio de 2026, con un salario muy superior al que percibe en el conjunto blanco. Casemiro dice así adiós a una etapa dorada en el Real Madrid, siendo uno de los jugadores más queridos por la grada por un desempeño que ha durado ocho temporadas.

Fijo en el centro del campo: adiós con 18 títulos

Casemiro llegó al Real Madrid en el periodo de fichajes de invierno, concretamente en 2013, cuando fue cedido al Castilla con la opción de que la entidad blanca materializase la compra al término de la temporada. El club tomó la decisión de quedarse con el brasileño, aunque acordó su cesión de dos temporadas al Oporto.

La actuación del mediocentro convenció a un Madrid que le repescó la siguiente temporada y ya en 2015 se hizo fijo en los onces de Zinedine Zidane, formando un centro del campo de ensueño para los madridistas junto a Toni Kroos y Luka Modric.

Incluso llegó a ser importante en el aspecto goleador: en la final de la Champions 2016/2017, marcó el gol que adelantaba al equipo blanco ante la Juventus, así como el tanto que abrió la lata contra el Manchester United para ganar su cuarta Supercopa de Europa.

Así, deja el Real Madrid tras ocho temporadas y un bagaje de leyenda del club, con hasta 18 títulos: 5 Champions League, 3 Mundialitos, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de España y el trofeo individual como mejor jugador de la Supercopa de Europa.

Ancelotti entiende la decisión de Casemiro

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, confirmó que el centrocampista brasileño le comunicó su deseo este mismo viernes: "Es un tema que he hablado esta mañana con él, quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. El club y yo lo entendemos, porque Casemiro, por lo que ha hecho en este club y la persona que es, tenemos que respetar el deseo que él tiene".

Ancelotti desveló la conversación que mantuvo esta mañana con Casemiro, el momento en el que el jugador le comunicó su deseo de no viajar a Vigo. El técnico italiano confesó que no intentó convencer al brasileño, con quien guarda una gran amistad.

"No le he intentado convencer, solamente he escuchado, porque en todo el periodo que ha estado aquí siempre he hablado con él, somos confidentes y nos ha ayudado mucho. He escuchado su voluntad y su deseo, no hay manera de volver atrás. El agradecimiento es grande por lo que ha hecho y lo que está haciendo", manifestó.

Casemiro iba a ser titular el sábado en Balaídos ante el Celta. Ancelotti no ha sabido hasta hoy, viernes, que las noticias de los tres últimos días eran ciertas. "A veces no haces caso a lo que escuchas y lees, había rumores que no hice caso", admitió. "Ayer me di cuenta de que podía pasar, pero los planes del Real Madrid no cambian. Lucharemos por todas las competiciones, lo haremos bien seguro, con y sin Casemiro".

Del brasileño destacó que con sus cualidades de mediocentro pasa a la historia por "combinar muy bien con los medios de más calidad" y la sociedad que ha creado con Luka Modric y Toni Kroos. "Ha sido una combinación importante para el éxito del club en este periodo", resaltó.

No valoró la decisión de Casemiro de cambiar a un club campeón de Europa como el Real Madrid con el que lo ha ganado todo, con un grande de Inglaterra que vive un mal momento institucional y deportivo como el Manchester United, que esta campaña no disputará la Liga de Campeones.

"Son temas personales, Casemiro entiende muy bien lo que es el Real Madrid pero después está su voluntad. Me pasóo algo parecido cuando era entrenador del Milan. llegó un momento en el que te encuentras muy bien pero quieres probar algo nuevo. El club era como mi familia, pero pensaba probar una nueva experiencia en una nueva liga, un nuevo país, un nuevo idioma. Es algo personal y lo entiendo perfectamente", sentenció.