Odegaard, más fuera que dentro del Real Madrid

El noruego Martin Odegaard vuelve a estar un año más en la rampa de salida del Real Madrid, tras no ser inscrito en LaLiga por el club blanco para el estreno en Mendizorroza ante el Alavés este sábado y escuchar a su entrenador, Carlo Ancelotti, la dura competencia de "ocho jugadores" en su demarcación, para poder jugar.

"Lo ha hecho bien en pretemporada, he hablado con él y le he dicho que en su posición de centrocampista hay mucha competencia porque tenemos ocho. No es un descarte definitivo, es temporal", admitió Ancelotti en rueda de prensa antes de dejar claro que ha tenido que elegir y ha optado por otros futbolistas.

De este modo, la entidad presidida por Florentino Pérez abre de nuevo la puerta de salida a Odegaard, que en horas puede definir su futuro con el Arsenal, el último equipo en el que jugó cedido, a la espera de su decisión para la presente temporada.

"El tema de Odegaard como Ceballos y Vallejo, el hecho de la no inscripción no es una cuestión técnica, es una circunstancia del momento porque no teníamos la posibilidad de inscribir a todos en este periodo, había que elegir y opté por Bale y Jovic. Puede ser que mañana pueda cambiar y hay tiempo hasta el 2 de septiembre", añadió.

Marcelo se perderá el estreno liguero

El técnico italiano también ha desvelado la baja de Marcelo para el primer partido de la temporada, tras lesionarse en la sesión de entrenamientos del jueves. "Hemos evaluado a los jugadores y hemos puesto una pretemporada con bastante carga, lo han hecho bien, estamos recuperando jugadores importantes como Carvajal o Mendy pero hemos tenido un pequeño problema con Marcelo ayer", reconoció Ancelotti.

"Lo sentimos pero va a recuperar pronto", deseó el entrenador que defendió que "la condición física es buena en este momento" en su plantilla, confiado en que no se repita la plaga de lesiones que sufrió Zinedine Zidane en su última temporada.

A Ancelotti tan solo le queda el canterano Miguel Gutiérrez como lateral izquierdo. "Es muy bien lateral, con talento, que ya ha jugado algunos partidos y no tiene problema para jugar con el Real Madrid".