Nuevo palo de Mourinho a Bale, esta vez por mentir sobre su estado físico en Instagram

Nuevo palo de Mourinho a Gareth Bale, esta vez tras el partido que disputó el Tottenham ante el Everton en Copa. El futbolista había asegurado en su redes sociales que estaba disponible y preparado para el encuentro, sin embargo luego no pudo estar en la convocatoria del portugués. Las declaraciones se han producido en la previa del partido que disputan mañana ante el Manchester City.

La mencionada foto fue publicada el martes, Bale escribió que había sido una gran sesión de entrenamiento por lo que choca que después no pudiera estar en el encuentro encuentro.

Decía que estaba listo y no fue así

Hoy José Mourinho no ha perdido ocasión para lanzarle un mensaje: "No se encontraba bien pidió un escáner lo tuvo y esa prueba no mostró nada ninguna lesión pero jugador seguía sin encontrarse bien. Nosotros no podemos decir sobre eso porque él es el futbolista, y sus sensaciones están por encima de todo, así que decidimos no convocarle. Es tan simple como eso. Si para este fin de semana está listo, entrará en la convocatoria. El portugués afirma que Bale "decía que estaba listo y luego no fue así"

Bale suma apenas 231 minutos en liga tras su regreso a los Spurs, en ningún momento de la temporada se ha ganado la titularidad y desde Inglaterra cada vez más voces las que critican su fichaje. Visto su rendimiento parece improbable que el Tottenham se plantee la compra del jugador, que por tanto volverá al Real Madrid a final de temporada con un año más de contrato.