Neymar y Suárez ante el reto de ganar sin Messi

El F.C Barcelona disputará su primer partido después de la lesión de su mejor jugador, Leo Messi. Los de Luis Enrique tendrán que dar el máximo para no notar la ausencia del argentino. Luis Suárez y Neymar tendrá que acoger todo el protagonismo para derrotar a un rival, el Bayer Leverkusen, que puede complicar las cosas con su gran presión y velocidad.

Vuelve a la Champions League al Camp Nou, esta noche a las 20:45 en Radioestadio, pero con la gran ausencia de Lionel Messi. Los azulgrana jugarán su primer partido después de que el argentino se rompiese el ligamento colateral de su pierna izquierda.

A partir de entonces el aficionado del F.C Barcelona está rodeado de un mar de dudas por conocer cuál será el planteamiento de Luis Enrique ante el Bayer Leverkusen. El asturiano ya dijo en rueda de prensa que podrán buscar un cambio de sistema pero si grandes revoluciones.

En cuenta tendrá que tener a un rival rápido, que presiona arriba y que tiene unos grandes jugadores de ataque. El propio Luis Enrique explicó que el equipo de la Aspirina bien podría ser el celta alemán.

Sin Messi la oportunidad la tendrán Luis Suárez y sobre todo Neymar con un inicio de temporada sin protagonismo. El delantero Charrúa ya ha demostrado que la Liga de Campeones es una competición que se le da bien y sin Messi pasará a ser el referente de los catalanes.

La vuelta de Iniesta al once será una realidad y Neymar podría caer al mediocentro junto a Iniesta, Rakitic y Sergi Roberto que podría volver a la medular. La presencia de Munir en el once podría ser otra de las opciones que tiene Luis Enrique para suplir la baja del astro argentino. La novedad en la lista de convocados es la vuelta de Jordi Alba que no jugó los dos últimos partidos.

En frente, el F.C Barcelona, tendrá a un delantero que es conocido en la Liga española por su paso por el Real Madrid. Javier Hernández 'Chicharito' será el punta del equipo alemán en el Camp Nou. Hakan Çallhanoglu será otra de las amenazas a balón parado y Bellarabi será quien ponga la velocidad al equipo alemán.

El Leverkusen que viene de ganar al Werder Bremen en la Bundesliga es un equipo que presiona muy arriba y que agota a sus rivales en la salida de balón. Precisamente ese fue el método que utilizó el Celta para vencer al Barça en Balaídos. Y cuidado, una derrota del equipo catalán les puede complicar las cosas en el grupo después del empate ante la Roma.

No obstante el Barcelona es superior al equipo alemán y una victoria aliviaría la lesión de Messi para afrontar los ocho partidos de liga y tres de Champions que no podrá jugar el astro argentino.