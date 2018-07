Luis Enrique: "No habrá grandes revoluciones por no estar Messi"

Califica al argentino como insustituible

El técnico asturiano del F.C Barcelona ha asegurado en rueda de prensa que no tener a Messi los dos próximos meses es un reto para su equipo. Luis Enrique le considera insustituible y por ello no le pide el mismo trabajo al resto de sus jugadores. Además asegura que no habrá grandes revoluciones por no estar Messi sino que van a seguir con la misma idea futbolística.