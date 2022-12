Misterchip, indignado con Ferran: "¿A mí me va a dar el carnet de la Selección un niñato de 22 años?"

La eliminación de España en el Mundial de Qatar sigue dejando diferentes análisis. En general, los futbolistas defendieron que era un resultado injusto. Entre ellos un Ferran Torres que lamentó entre otras cosas jugar a veces "contra doce" o reprochando a la prensa las preguntas pro la falta de "colmillo".

Misterchip se ha mostrado tajante con el jugador: "Ferrán, como otros tres o cuatro que hay en esta selección, pertenecen al grupo de otorgador de carnets. Son pocos, afortunadamente, porque la mayoría son gente normal, la mayoría de gente sana. No los vamos a nombrar porque son cuatro y Ferran es uno de ellos. Ferran es uno de los que va repartiendo carnés".

El analista no entiende que un jugador con su trayectoria muestre esa cara: "¿A mí me va a dar el carné de la selección española a un niñato de 22 años que cuando estaba yo llorando porque nos eliminaban en los penaltis de Eloy, él no era ni un espermatozoide? Este me va a decir a mí si tengo que ser o no de la selección española, si estoy a favor, si estoy en contra, si tengo que ver un partido, si tengo que ver otro partido. ¿Pero dónde va este chaval? Y encima después el partido que hizo ayer...". Y pone el ejemplo de Luis Enrique: "Mira que Luis Enrique tiene un montón de atributos, un montón y es un es un gran entrenador y tal, pero la verdad es que tiene una cosa que dicen que es un es una persona con un concepto de sí mismo bastante elevado y coge el tío ayer y pide perdón. Hasta Luis Enrique pide perdón. Y llega el muchacho este después del partido que se cascó ayer, que es uno de los partidos más lamentables que he visto yo de un jugador de la selección española en un Mundial y me salta con eso en la zona mixta".

En zona mixta estaba Fernando Burgos, que relata cómo vivió esas declaraciones: "Ferran iba desafiante desde el primer momento. Él no admitía que le dijeran lo que habíamos visto porque cualquiera de nosotros le podía haber dicho Pero tú te imaginas el partido que tú sabes, el partido que has hecho? ¿Tú de verdad estás contento con el partido que te has marcado? He aquí que otro entrenador te hubiera cambiado en el minuto 20. Es que no fue ni el primero ni el segundo cambio. Es que es alucinante, es que es así, pero que no teníamos la posibilidad de repreguntar y yo creo que estuvo estuvo bastante mal".