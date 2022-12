Luis Enrique: "¿Qué hemos estado eliminados? Si me llego a enterar me da un infarto"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, afirmó que cuando España pierde "no puede estar satisfecho" y "no hay nada que celebrar", tras la derrota (2-1) contra Japón en la tercera y última jornada del Grupo E del Mundial de fútbol Qatar 2022, y a pesar de lograr la clasificación para los octavos de final contra Marruecos.

"En cinco minutos nos han dado la vuelta al partido. Japón han pasado por encima de nosotros. Se han encerrado atrás y no hemos podido. Tendremos tiempo para analizarlo, pero cuando se pierde no hay nada que celebrar", ha reconocido un cariacontecido Luis Enrique.

Cuando Costa Rica remontó ante Alemania, España estaba provisionalmente eliminada: "¿Cómo? ¿Qué hemos estado eliminados? No lo sabía porque estaba centrado en mi partido, yo no especulaba. Si me llego a enterar me da un infarto".

Respecto a la alineación defiende que puso "a los once jugadores que consideraba mejores. Tengo confianza máxima en mis jugadores. Ahora, a posteriori, pues a lo mejor no ponía el mismo once, pero eso es lo fácil. Ahora tengo que analizar el partido y corregir las cosas que hemos hecho mal. Y levantar el ánimo a mis jugadores".