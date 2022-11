Dónde y cómo ver el España - Costa Rica en directo

El Mundial de Qatar arrancó el pasado domingo 20 de noviembre con la victoria de Ecuador ante la selección anfitriona y hoy ha llegado el día del estreno de la selección española de fútbol. El equipo de Luis Enrique debuta ante Costa Rica en la fase de grupos, combinado de Keylor Navas, Óscar Duarte o Celso Borges, entre otros rostros reconocidos en LaLiga.

Una Selección renovada y liderada por Luis Enrique se estrena en Qatar 12 años después de tocar el cielo futbolístico, en Sudáfrica 2010. En la última cita mundialista, en Rusia, la decisión de prescindir de Julen Lopetegui y los resultados deportivos acabaron con el sueño de España, que ahora encara otro reto con caras muy distintas y jóvenes: se trata de la tercera selección con menor edad en la Copa del Mundo, con 25,3 años de media.

España - Costa Rica: dónde y cómo ver el estreno de la Selección

España afronta su primer partido del Mundial de Qatar 2022 este miércoles 23 de noviembre a partir de las 17:00 horas y lo hace enfrentándose al conjunto 'tico' que tiene en el exmadridista Keylor Navas a su mayor estrella. La Selección llega al partido con todos los jugadores disponibles, una vez recuperados Carvajal y Morata de sus respectivas dolencias. No obstante, Luis Enrique ha decidido no contar con Hugo Guillamón por precaución y para no forzar al jugador valencianista.

El partido ante Costa Rica podrá seguirse, a partir de las 17:00, en el Radioestadio de Onda Cero con Edu García y todo el equipo de deportes, y también en nuestro minuto a minuto en ondacero.es. Por televisión podrá seguirse a través de La 1 de TVE y Gol Mundial.