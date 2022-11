Courtois sostiene a Bélgica ante una gran Canadá

Thibaut Courtois ha salvado a su selección en el debut en el Mundial contra Canadá en un partido en el que ha sufrido mucho. La selección canadiense, que volvía a un Campeonato del Mundo tras 36 años de ausencia, no decepcionó con su puesta en escena y puso en serios apuros a la tercera clasificada de Rusia 2018.

Entró bien Bélgica al partido con un disparo lejano de Batshuayi, pero no tardó mucho en llegar el primer susto. No se habían cumplido aún diez minutos de partido cuando Carrasco cometió un penalti por una mano dentro del área para taponar un disparo de Buchanan. El VAR llamó al colegiado que, después de revisarlo, no tardó en señalar los once metros. Alphonso Davies agarró la pelota, pero Thibaut Courtois apareció para salvar a su selección y detener el penalti.

No se iba a venir abajo Canadá tras este golpe y siguió siendo vertical y merodeando mucho el área belga. Batshuayi estuvo cerca de volver a marcar tras un robo de Hazard cerca del área canadiense y Courtois volvió a aparecer unos minutos más tarde para detener un disparo lejano de Johnston.

En la recta final de la primera parte, Michi Batshuayi tiró un buen desmarque y recibió un balón largo de Verthonghen para marcar el 1-0 con una gran definición. A la tercera fue la vencida. La reacción canadiense no tardó en llegar y estuvo cerca de llegar el empate en el tiempo de descuento de la primera parte con un remate de Buchanan que se marchó alto.

Movió el banquillo Roberto Martínez al descanso dando entrada a Meunier y Onana por Tielemans y Carrasco, pero no iba a cambiar mucho el guion del partido. Jonathan David tuvo la primera con un cabezazo en el segundo palo tras un gran centro desde la derecha que se marchó rozando el palo derecho de la portería de Courtois.

Bélgica mejoró con el paso de los minutos y se defendió bastante bien de los ataques de Canadá a medida que fue creciendo en el partido. Batshuayi pudo hacer el segundo en alguna acción aislada y Courtois tuvo que volver a aparecer para detener un gran cabezazo de Larin con una preciosa palomita.

Terminó Canadá volviendo a meter a Bélgica en su área en los minutos finales, pero sin llegar a conectar ningún remate peligroso. La tercera clasificada del último Mundial debuta en Qatar imponiéndose y colocándose líder de su grupo tras el empate entre Croacia y Marruecos en el turno de la mañana.